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Прокурор просить для Микитася арешт із заставою 200 млн грн

Київ • УНН

 • 16837 перегляди

ВАКС розглядає запобіжний захід Максиму Микитасю у справі про легалізацію 150 млн грн. САП просить арешт або заставу 200 млн грн.

Прокурор просить для Микитася арешт із заставою 200 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглядає питання про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю, якого підозрюють у причетності до схеми легалізації 150 млн грн для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас". Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить взяти екснардепа під варту з можливістю внесення 200 млн грн застави, передає УНН.

Деталі

Під час судового засідання прокурор САП заявив про необхідність застосувати до Микитася найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою. Водночас обвинувачення просить суд визначити альтернативу у вигляді застави у розмірі 200 млн грн.

Сторона захисту натомість попросила відкласти розгляд клопотання до 21 серпня. Адвокати пояснили, що отримали матеріали справи лише ввечері 19 серпня, тому їм необхідний додатковий час для ознайомлення з документами та підготовки позиції.

Зауважимо, що Микитась став одним із фігурантів спецоперації НАБУ і САП під назвою "Форест Гамп", про яку антикорупційні органи повідомили 19 серпня.

Деталі справи

За версією слідства, учасники злочинної організації організували легалізацію значної суми готівки, аби надалі ці гроші можна було офіційно використати для внесення застави за одного з підозрюваних у резонансному антикорупційному розслідуванні. Йдеться про 150 млн грн, які, як вважають детективи, перед внесенням застави пройшли через низку компаній та фінансових операцій, що мали створити видимість законного походження коштів.

У межах розслідування НАБУ оприлюднило фрагменти записів розмов фігурантів. На одному з них, за версією правоохоронців, Максим Микитась обговорює механізм перерахування необхідних коштів через підконтрольні юридичні особи. Слідство перевіряє, яким чином готівка потрапила на рахунки компаній, які надалі перерахували її як заставу, а також роль кожного з учасників цієї схеми.

За даними слідства та повідомленнями ЗМІ, гроші, які стали предметом розслідування "Форест Гамп", використали для внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який є одним із фігурантів іншого масштабного розслідування НАБУ і САП — справи "Мідас".

Раніше Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави для Галущенка з 200 млн грн до 150 млн грн. Після цього повну суму було внесено кількома юридичними особами.

За інформацією, оприлюдненою у ЗМІ, 54 млн грн перерахувала компанія "Тетрас Оптима", ще 87 млн грн — "Гиран Констракт", 5 млн грн — "Скайт Ритейл" та 4 млн грн — "Пелет Сервіс". Загалом компанії внесли саме 150 млн грн. Саме походження цих коштів і стало одним із ключових предметів нового розслідування антикорупційних органів.

За версією детективів, учасники схеми могли отримати готівку, після чого провести її через підконтрольні компанії та банківські рахунки, надавши коштам формально легальний статус.

У матеріалах "Форест Гамп" також фігурують інші посадовці, народні депутати та представники банківського сектору. Частину осіб, чиї голоси звучать на оприлюднених записах, журналісти ідентифікували самостійно, однак не всі вони мають офіційний статус підозрюваних.

Крім того, НАБУ та САП  перевіряють можливу причетність окремих фігурантів до спроб впливу на правоохоронні органи та до встановлення контролю над фінансовими установами, які могли використовуватися для проведення операцій із коштами.

Окрему увагу слідство приділяє операціям через Sense Bank. Після оприлюднення матеріалів справи Національний банк України визнав голову наглядової ради банку Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам незалежності, та вимагав припинити його повноваження. Регулятор також розпочав перевірку колективної придатності наглядової ради банку.

У самому Sense Bank заявляли, що співпрацюють із правоохоронцями, а фінустанова продовжує працювати у звичайному режимі.

Закцентуємо, що справа "Мідас", з якою пов’язане нове розслідування, стосується ймовірної масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі. За даними НАБУ, через пов’язані зі схемою структури могли пройти десятки мільйонів доларів, а учасники могли отримувати неправомірну вигоду від контрактів підприємств енергетичної сфери. А от  спецоперація "Форест Гамп" стала  окремим відгалуженням цього розслідування і зосереджена насамперед на походженні коштів, які були використані для звільнення одного з фігурантів "Мідаса" з-під варти.

Досудове розслідування у справі наразі триває. Усі викладені обставини є версією слідства, а вина підозрюваних може бути встановлена виключно обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Нагадаємо 

НАБУ і САП розкрили новий епізод у межах справи щодо викритої злочинної організації під назвою операція "Феміда". Злочинці за даними НАБУ і САП, втручалися в мережі Мін’юсту та підробляли судові й майнові документи.

Олександра Василенко

Кримінал
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Обшук
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Національний банк України
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