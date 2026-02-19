Экс-министр Галущенко получил 13 млн долларов за 4 года на посту - НАБУ
Киев • УНН
НАБУ и САП выявили, что экс-министр энергетики Герман Галущенко получил почти 13 миллионов долларов за 4 года. Эти средства легализовали через фонд на острове Ангилья и оффшорные компании.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура продолжают выявлять новых членов преступной организации, разоблаченной в ходе операции "Мидас". В частности, бывший министр энергетики Герман Галущенко во время пребывания в должности получил почти 13 млн долларов за 4 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НАБУ.
Детали
Как установило следствие, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около 100 млн долларов "инвестиций".
"Инвесторами" выступили другие фигуранты дела - Тимур Миндич (он же "Карлсон") и Александр Цукерман (он же "Шугармен"). Они называли бывшего министра энергетики, а затем – и юстиции Германа Галущенко "Сигизмундом".
Также среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого. Чтобы скрыть его участие в схеме, на Маршалловых Островах оформили компании на бывшую жену и детей экс-министра, говорится в материалах следствия.
Через эти структуры было легализовано более 7,4 млн долларов, а еще более 1,3 млн франков и 2,4 млн евро перевели семье Галущенко в Швейцарии. Часть денег потратили на обучение детей, остальное положили на депозит.
Также на "пленках" фигуранты дела обсуждали вопрос, чтобы "Сигизмунд" (он же Галущенко) смог "слинять куда-то послом".
Напомним
15 февраля при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко в рамках дела "Мидас".
САП и НАБУ в рамках дела "Мидас" сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко. Ему инкриминируется отмывание средств и участие в преступной организации.
В суде САП просила для экс-министра Галущенко меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 425 млн гривен.
Впоследствии Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-министру энергетики и юстиции Герману Галущенко в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 200 миллионов гривен.