"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
09:12 • 9366 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
07:36 • 11792 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
07:02 • 8682 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 25818 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 60096 просмотра
Истребители линейки "F": от культового "Топ Ган" до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 49375 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 65014 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 37024 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 26502 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
Экс-министр Галущенко получил 13 млн долларов за 4 года на посту - НАБУ

Киев • УНН

 • 38 просмотра

НАБУ и САП выявили, что экс-министр энергетики Герман Галущенко получил почти 13 миллионов долларов за 4 года. Эти средства легализовали через фонд на острове Ангилья и оффшорные компании.

Экс-министр Галущенко получил 13 млн долларов за 4 года на посту - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура продолжают выявлять новых членов преступной организации, разоблаченной в ходе операции "Мидас". В частности, бывший министр энергетики Герман Галущенко во время пребывания в должности получил почти 13 млн долларов за 4 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НАБУ.

Детали

Как установило следствие, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около 100 млн долларов "инвестиций".

"Инвесторами" выступили другие фигуранты дела - Тимур Миндич (он же "Карлсон") и Александр Цукерман (он же "Шугармен"). Они называли бывшего министра энергетики, а затем – и юстиции Германа Галущенко "Сигизмундом".

Также среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого. Чтобы скрыть его участие в схеме, на Маршалловых Островах оформили компании на бывшую жену и детей экс-министра, говорится в материалах следствия.

Через эти структуры было легализовано более 7,4 млн долларов, а еще более 1,3 млн франков и 2,4 млн евро перевели семье Галущенко в Швейцарии. Часть денег потратили на обучение детей, остальное положили на депозит.

Также на "пленках" фигуранты дела обсуждали вопрос, чтобы "Сигизмунд" (он же Галущенко) смог "слинять куда-то послом".

Напомним

15 февраля при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко в рамках дела "Мидас".

САП и НАБУ в рамках дела "Мидас" сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко. Ему инкриминируется отмывание средств и участие в преступной организации.

В суде САП просила для экс-министра Галущенко меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 425 млн гривен.

Впоследствии Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-министру энергетики и юстиции Герману Галущенко в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 200 миллионов гривен.

Евгений Устименко

