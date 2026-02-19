Ексміністр Галущенко отримав 13 млн доларів за 4 роки на посаді - НАБУ
Київ • УНН
НАБУ та САП виявили, що ексміністр енергетики Герман Галущенко отримав майже 13 мільйонів доларів за 4 роки. Ці кошти легалізували через фонд на острові Ангілья та офшорні компанії.
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжують виявляти нових членів злочинної організації, викритої під час операції "Мідас". Зокрема, колишній міністр енергетики Герман Галущенко під час перебування на посаді отримав майже 13 млн доларів за 4 роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на НАБУ.
Деталі
Як встановило слідство, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстрували фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів "інвестицій".
"Інвесторами" виступили інші фігуранти справи – Тимур Міндіч (він же "Карлсон") і Олександр Цукерман (він же "Шугармен"). Вони називали називали колишнього міністра енергетики, а згодом - і юстиції Германа Галущенка "Сигізмундом".
Також серед "інвесторів" фонду була і родина підозрюваного. Щоб приховати його участь у схемі, на Маршаллових Островах оформили компанії на колишню дружину та дітей ексміністра, йдеться в матеріалах слідства.
Через ці структури було легалізовано понад 7,4 млн доларів, а ще понад 1,3 млн франків і 2,4 млн євро переказали родині Галущенка у Швейцарії. Частину грошей витратили на навчання дітей, решту поклали на депозит.
Також на "плівках" фігуранти справи обговорювали питання, щоб "Сигізмунд" (він же Галущенко) зміг "злиняти кудись послом".
Нагадаємо
15 лютого під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у межах справи "Мідас".
САП та НАБУ у межах справи "Мідас" повідомили про підозру колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.
У суді САП просила для ексміністра Галущенка запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 425 млн гривень.
Згодом Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексміністру енергетики та юстиції Герману Галущенку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 200 мільйонів гривень.