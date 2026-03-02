$43.100.11
Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей экс-министра Галущенко с залогом 200 млн гривен

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения бывшему министру энергетики Герману Галущенко. Он может выйти под залог 200 миллионов гривен, но с рядом ограничений.

Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей экс-министра Галущенко с залогом 200 млн гривен

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко, передает УНН со ссылкой на САП.

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение ВАКС от 17 февраля 2026 года, которым к бывшему Министру энергетики Украины применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 200 млн гривен 

- говорится в сообщении.

В САП напомнили, что в случае внесения залога на лицо будут возложены следующие процессуальные обязанности:

▫️прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и суду по каждому требованию;

▫️сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства; 

▫️не отлучаться за пределы г. Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

▫️воздерживаться от общения с определенным кругом лиц;

▫️сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

▫️носить электронное средство контроля.

Напомним

Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко инкриминировано отмывание средств и участие в преступной организации (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Добавим

15 февраля во время пересечения государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко в рамках дела "Мидас".

САП и НАБУ в рамках дела "Мидас" сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко. Ему инкриминировано отмывание средств и участие в преступной организации.

В суде САП просила для экс-министра Галущенко меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 425 млн грн.

Антонина Туманова

