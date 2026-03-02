Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей экс-министра Галущенко с залогом 200 млн гривен
Киев • УНН
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения бывшему министру энергетики Герману Галущенко. Он может выйти под залог 200 миллионов гривен, но с рядом ограничений.
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение ВАКС от 17 февраля 2026 года, которым к бывшему Министру энергетики Украины применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 200 млн гривен
В САП напомнили, что в случае внесения залога на лицо будут возложены следующие процессуальные обязанности:
▫️прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и суду по каждому требованию;
▫️сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
▫️не отлучаться за пределы г. Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
▫️воздерживаться от общения с определенным кругом лиц;
▫️сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
▫️носить электронное средство контроля.
Напомним
Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко инкриминировано отмывание средств и участие в преступной организации (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Добавим
15 февраля во время пересечения государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко в рамках дела "Мидас".
САП и НАБУ в рамках дела "Мидас" сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко. Ему инкриминировано отмывание средств и участие в преступной организации.
В суде САП просила для экс-министра Галущенко меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 425 млн грн.