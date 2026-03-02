Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою ексміністра Галущенка із заставою 200 млн гривень

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Ексклюзив
16:02 • 12107 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
15:45 • 13203 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 12491 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 14190 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 16164 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 12265 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 13458 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 15289 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 28861 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 16627 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.2м/с
71%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo2 березня, 09:00 • 25687 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 26732 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 13129 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 11631 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 19334 перегляди
Публікації
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
16:02 • 12105 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 19629 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 27017 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 28861 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 138729 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 4962 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 11745 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 13266 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 75532 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 73100 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Airbus A380
Starlink

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою ексміністра Галущенка із заставою 200 млн гривень

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишньому міністру енергетики Герману Галущенку. Він може вийти під заставу 200 мільйонів гривень, але з низкою обмежень.

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою ексміністра Галущенка із заставою 200 млн гривень

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку, передає УНН із посиланням на САП.

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення ВАКС від 17 лютого 2026 року, яким до колишнього Міністра енергетики України застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 200 млн гривень 

- йдеться у повідомленні.

У САП нагадали, що у разі внесення застави на особу будуть покладені такі процесуальні обов’язки:

▫️прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;

▫️повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 

▫️не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

▫️утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб;

▫️здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;

▫️носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо

Колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України).

Додамо

15 лютого під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у межах справи "Мідас".

САП та НАБУ у межах справи "Мідас" повідомили про підозру колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

У суді САП просила для ексміністра Галущенка запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 425 млн грн.

Антоніна Туманова

ПолітикаКримінал
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Державний кордон України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Герман Галущенко
Україна
Київ