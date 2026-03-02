Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою ексміністра Галущенка із заставою 200 млн гривень
Київ • УНН
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишньому міністру енергетики Герману Галущенку. Він може вийти під заставу 200 мільйонів гривень, але з низкою обмежень.
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку, передає УНН із посиланням на САП.
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення ВАКС від 17 лютого 2026 року, яким до колишнього Міністра енергетики України застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 200 млн гривень
У САП нагадали, що у разі внесення застави на особу будуть покладені такі процесуальні обов’язки:
▫️прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;
▫️повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
▫️не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
▫️утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб;
▫️здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;
▫️носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо
Колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України).
Додамо
15 лютого під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у межах справи "Мідас".
САП та НАБУ у межах справи "Мідас" повідомили про підозру колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.
У суді САП просила для ексміністра Галущенка запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 425 млн грн.