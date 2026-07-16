Корецкий пригласит Тараса Высоцкого возглавить Минагрополитики
Киев • УНН
Министерство экономики планируется разделить на два отдельных ведомства. Кандидат в премьеры Корецкий пригласил Тараса Высоцкого возглавить новое Минагрополитики.
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства планируется разделить на Министерство экономики и окружающей среды и Министерство аграрной политики и продовольствия, которое должен возглавить нынешний заместитель министра экономики Тарас Высоцкий. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз", кандидат на должность премьер-министра Украины Сергей Корецкий во время заседания парламента, передает УНН.
Детали
С аграрным министерством есть… 100% была определенность. Забегая немного вперед, я приглашаю Тараса Высоцкого на эту должность при условии избрания. Это первая часть разделения
Напомним
Глава НАК "Нафтогаз", кандидат на должность премьер-министра Украины Сергей Корецкий обозначил приоритеты Кабинета министров, в частности, по его словам, перед правительством стоит важная задача - подготовка и прохождение следующей зимы.