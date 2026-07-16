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Корецкий пригласит Тараса Высоцкого возглавить Минагрополитики

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

Министерство экономики планируется разделить на два отдельных ведомства. Кандидат в премьеры Корецкий пригласил Тараса Высоцкого возглавить новое Минагрополитики.

Корецкий пригласит Тараса Высоцкого возглавить Минагрополитики

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства планируется разделить на Министерство экономики и окружающей среды и Министерство аграрной политики и продовольствия, которое должен возглавить нынешний заместитель министра экономики Тарас Высоцкий. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз", кандидат на должность премьер-министра Украины Сергей Корецкий во время заседания парламента, передает УНН.

Детали

С аграрным министерством есть… 100% была определенность. Забегая немного вперед, я приглашаю Тараса Высоцкого на эту должность при условии избрания. Это первая часть разделения

 - сказал Корецкий.

Напомним

Глава НАК "Нафтогаз", кандидат на должность премьер-министра Украины Сергей Корецкий обозначил приоритеты Кабинета министров, в частности, по его словам, перед правительством стоит важная задача - подготовка и прохождение следующей зимы.

Павел Башинский

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Нафтогаз
Украина