Назначение Клименко министром обороны отложили из-за отсутствия голосов - нардеп
Киев • УНН
Ярослав Железняк сообщил, что на данный момент нет голосов для назначения Игоря Клименко министром обороны. Сегодня голосование не состоится.
Министра внутренних дел Игоря Клименко пока не будут назначать на должность министра обороны Украины, поскольку на данный момент нет голосов. Об этом написал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.
Детали
На Клименко, как министра обороны - голосов на данный момент нет. Соответственно сегодня голосовать его никто не будет
Дополнительно
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что президент Владимир Зеленский предложит на должность министра обороны Игоря Клименко, который возглавлял МВД. Он добавил, что Федоров не сохранит пост "из-за провала реформы ТЦК".
На фоне увольнения Михаила Федорова, советники министра обороны - Сергей Стерненко и Сергей "Флеш" Бескрестнов - объявили о завершении работы в Минобороны.
Кроме того, заявление о своей отставке написал и заместитель командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Павел Елизаров. Он добавил, что желания продолжать военную службу в ВСУ он не выражает, и проходить военную службу в военном резерве по соответствующей военно-учетной специальности не желает.
Напомним
В четверг, 16 июля, Верховная Рада назначила Сергея Корецкого, возглавляющего НАК "Нафтогаз Украины", новым Премьер-министром Украины вместо Юлии Свириденко.
Новый глава правительства отметил, что необходимо дождаться голосования по назначению следующего министра обороны, а затем делать следующие шаги.