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Financial Times

Назначение Клименко министром обороны отложили из-за отсутствия голосов - нардеп

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Ярослав Железняк сообщил, что на данный момент нет голосов для назначения Игоря Клименко министром обороны. Сегодня голосование не состоится.

Назначение Клименко министром обороны отложили из-за отсутствия голосов - нардеп

Министра внутренних дел Игоря Клименко пока не будут назначать на должность министра обороны Украины, поскольку на данный момент нет голосов. Об этом написал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

Детали

На Клименко, как министра обороны - голосов на данный момент нет. Соответственно сегодня голосовать его никто не будет

- написал Железняк.

Дополнительно

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что президент Владимир Зеленский предложит на должность министра обороны Игоря Клименко, который возглавлял МВД. Он добавил, что Федоров не сохранит пост "из-за провала реформы ТЦК".

На фоне увольнения Михаила Федорова, советники министра обороны - Сергей Стерненко и Сергей "Флеш" Бескрестнов - объявили о завершении работы в Минобороны.

Кроме того, заявление о своей отставке написал и заместитель командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Павел Елизаров. Он добавил, что желания продолжать военную службу в ВСУ он не выражает, и проходить военную службу в военном резерве по соответствующей военно-учетной специальности не желает.

Напомним

В четверг, 16 июля, Верховная Рада назначила Сергея Корецкого, возглавляющего НАК "Нафтогаз Украины", новым Премьер-министром Украины вместо Юлии Свириденко.

Новый глава правительства отметил, что необходимо дождаться голосования по назначению следующего министра обороны, а затем делать следующие шаги.

Евгений Устименко

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