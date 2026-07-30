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Уже 9 пострадавших от атаки рф под Кривым Рогом, есть пропавшие без вести

Киев • УНН

 • 4732 просмотра

В результате атаки РФ на Новопольскую общину Криворожья пострадали 9 человек, среди которых двое детей. Несколько человек считаются пропавшими без вести, продолжается поисково-спасательная операция.

Уже 9 пострадавших от атаки рф под Кривым Рогом, есть пропавшие без вести

Количество пострадавших в результате атаки рф на Криворожье в Днепропетровской области увеличилось до 9, несколько человек считаются пропавшими без вести, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.

Уже 9 раненых из-за атаки россиян на Новопольскую громаду Криворожья. Шестеро в больнице. Среди них и двое детей - парни 6 и 15 лет

- написал Ганжа.

По словам главы ОВА, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

"На месте российской атаки продолжается поисково-спасательная операция. Несколько человек считаются пропавшими без вести", - отметил Ганжа.

Под Кривым Рогом российская ракета уничтожила дом многодетной семьи, погибли шесть человек30.07.26, 05:46 • 24390 просмотров

Как указывал глава МВД Иван Выгивский, в Криворожском районе было прямое попадание в обычный частный дом, в котором жила многодетная семья. Погибли 6 человек, среди которых - трое детей: 6-летняя девочка, 11-летний и 17-летний парни.

"Кривой Рог вместе с поселком Радушное. Несколько километров от города. Страшная трагедия. От российской ракеты погибло по меньшей мере шестеро человек, в том числе трое детей. И к сожалению, после проведения генетических экспертиз, могут быть еще плохие новости. Дружная, добрая, верующая семья… Завтра, 31 июля, в городе Кривой Рог объявляется день траура по погибшим", - указал глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул.

Юлия Шрамко

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