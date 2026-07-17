Кабмин сегодня может назначить исполняющих обязанности министров обороны и иностранных дел
Киев • УНН
Правительство планирует рассмотреть кадровые вопросы, в частности назначение исполняющих обязанности министра обороны и иностранных дел. И.о. МИД предлагается Андрей Сибига, и.о. Минобороны — Евгений Хмара.
Кабинет министров в пятницу может рассмотреть кадровые вопросы, в частности назначение исполняющих обязанности министра обороны и министра иностранных дел. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Сегодня ожидается "кадровый Кабмин". То есть заседание правительства, где будет принят ряд решений, в том числе касательно исполняющего обязанности МИД и Минобороны: и.о. МИД - Андрей Сибига; и.о. Минобороны - Евгений Хмара
Также он добавил, что планируется замена заместителей в министерствах.
Напомним
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