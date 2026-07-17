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Кабмин сегодня может назначить исполняющих обязанности министров обороны и иностранных дел

Киев • УНН

 • 2758 просмотра

Правительство планирует рассмотреть кадровые вопросы, в частности назначение исполняющих обязанности министра обороны и иностранных дел. И.о. МИД предлагается Андрей Сибига, и.о. Минобороны — Евгений Хмара.

Кабмин сегодня может назначить исполняющих обязанности министров обороны и иностранных дел

Кабинет министров в пятницу может рассмотреть кадровые вопросы, в частности назначение исполняющих обязанности министра обороны и министра иностранных дел. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН

Сегодня ожидается "кадровый Кабмин". То есть заседание правительства, где будет принят ряд решений, в том числе касательно исполняющего обязанности МИД и Минобороны: и.о. МИД - Андрей Сибига; и.о. Минобороны - Евгений Хмара 

- написал Железняк. 

Также он добавил, что планируется замена заместителей в министерствах. 

Напомним 

Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым Премьер-министром Украины вместо Юлии Свириденко, которая была освобождена от этой должности.

Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким. 

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Максима Цуцкиридзе назначат постоянным главой Нацполиции. Он заменит Ивана Выговского, который возглавил МВД.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты. 

Павел Башинский

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