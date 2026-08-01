РФ ударила по микроавтобусу в Днепропетровской области, семь человек ранены, двое в тяжелом состоянии
Киев • УНН
Российский FPV-дрон попал в рейсовый микроавтобус в Днепропетровской области. Ранены семь человек, двое в тяжелом состоянии, среди пострадавших 16-летний парень.
Российские войска нанесли удар FPV-дроном по рейсовому микроавтобусу в Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщил глава МВД Иван Выговский, пишет УНН.
FPV-дрон попал по маршрутке, в которой ехали люди. Прицельный и циничный удар по гражданским
Отмечается, что на данный момент известно о 7 пострадавших, среди них 16-летний парень.
Спасатели и полицейские эвакуировали пострадавших из опасной зоны и доставили в медицинское учреждение. По предварительным данным, двое человек в тяжелом состоянии.
Продолжается установление всех обстоятельств очередного террористического удара россии.
Вражеский дрон ударил по АЗС в Николаевской области, пострадали три человека, среди них ребенок01.08.26, 17:00 • 4371 просмотр