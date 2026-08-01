РФ ударила по микроавтобусу в Днепропетровской области, семь человек ранены, двое в тяжелом состоянии

На Южном мосту Киева открыли дополнительную полосу движения — кому можно ехать и на какой берег

СБУ направила в ВАКС письмо с просьбой о проведении закрытого заседания для Дуки из-за возможного теракта — прокурор

Продолжительные отключения света и воды: Зеленский сообщил, где ситуация с энергоснабжением после атак рф хуже всего

За высокопоставленного чиновника Нацполиции Ценова внесли 15 млн гривен залога по делу "Карфаген"

Усиление атак рф тормозит экономику и толкает цены вверх - НБУ дал прогноз

У сотрудников "Киевтеплоэнерго" проводят обыски и изымают документы - КГГА

Киев и четыре области переведены на аварийные отключения - сколько часов без света

Более 40 черных дельфинов выбросились на берег и погибли в Новой Зеландии

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Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив

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