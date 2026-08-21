В Украине планируют усилить контроль за скоростью на дорогах и ввести штрафные баллы

В Украине могут ввести штрафные баллы для водителей и значительно увеличить количество камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Об этом рассказал министр внутренних дел Иван Выговский во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН.

Детали

По словам министра, после последней смертельной аварии в Киеве состоялось соответствующее совещание.

После последнего трагического события в городе Киеве было проведено соответствующее совещание. Вы знаете, что СНБО получило задачу от Президента Украины, и мы активно работали над этим и раньше, но еще активнее начали продвигать ряд законопроектов, в том числе 15348, который должны были рассмотреть позавчера, но до него очередь не дошла - объяснил Иван Выговский.

По его словам, он обращался к Председателю Верховной Рады с письмами о включении законопроекта в повестку дня.

Также он подчеркнул, что в СНБО провели встречу, на которой обсуждали, в частности, введение штрафных баллов для водителей.

Вчера мы провели соответствующую встречу, совещание в СНБО с моим участием, с участием правоохранительного комитета, присутствовали все народные депутаты, а также представители общественности, обсуждали в том числе и вопрос штрафных баллов. И я думаю, что мы также поддержим эту идею, ее необходимо внедрять - заявил Иван Выговский.

Кроме того, должностное лицо сообщило об увеличении количества камер автоматической фиксации скорости на дорогах.

Мы заявили об увеличении количества камер фиксации скорости дорожного движения, они уже заработали (плюс 50 камер), нам нужно еще около 600, чтобы перекрыть все аварийные участки по стране. А также о "фантомах", которые были закуплены, их там небольшое количество, до войны. Сейчас мы планируем в течение месяца запустить как минимум три и в ближайшее время закупить еще эти "фантомы" - заявил министр внутренних дел Украины.

Напомним

В ДТП, где водитель на автомобиле врезался в маршрутку и остановку, в Соломенском районе Киева погибли два человека, четверо пострадали. Правоохранители открыли уголовное производство, водитель задержан.