Выплаты до 460 тысяч гривен в месяц для силовиков на фронте утверждены - Выговский
Киев • УНН
Глава МВД подписал приказы о дополнительных вознаграждениях для гвардейцев, полицейских и пограничников. Выплаты учитывают сложность задач и результаты боевой работы.
Министр внутренних дел Украины Иван Выговский подписал приказы об утверждении порядков выплат дополнительных вознаграждений военнослужащим Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и полицейским полиции особого назначения в рамках экспериментального проекта мотивационных выплат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост министра в Telegram.
Детали
По его словам, этот механизм позволит гвардейцам, полицейским и пограничникам, защищающим государство на фронте, получать в месяц до 460 тысяч гривен мотивационных выплат. При этом учитывается сложность и опасность задач, а также конкретные результаты боевой работы, отметил Выговский.
Выплаты будут выглядеть следующим образом:
- до 100 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за
непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях;
- 170 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за
выполнение задач непосредственно на линии соприкосновения;
- 70 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за
выполнение задач на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта;
- 50 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за
службу на пунктах управления;
- от 15 до 30 тысяч гривен в месяц для
инструкторов – военнослужащих;
- до 10 тысяч гривен в месяц прохождения военной
службы - для других категорий военнослужащих;
- 40 тысяч гривен в сутки за захват вражеских
позиций;
- 20 тысяч гривен в сутки за возвращение утраченных позиций;
- 100 тысяч гривен за каждого пленного оккупанта;
- 15 тысяч гривен за уничтожение врага в стрелковом
или рукопашном бою.
Соответствующие приказы уже находятся на государственной регистрации, после чего будут опубликованы и вступят в силу. Указанные выплаты будут начисляться за период с 1 июня 2026 года
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