Выплаты до 460 тысяч гривен в месяц для силовиков на фронте утверждены - Выговский

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский подписал приказы об утверждении порядков выплат дополнительных вознаграждений военнослужащим Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и полицейским полиции особого назначения в рамках экспериментального проекта мотивационных выплат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост министра в Telegram.

По его словам, этот механизм позволит гвардейцам, полицейским и пограничникам, защищающим государство на фронте, получать в месяц до 460 тысяч гривен мотивационных выплат. При этом учитывается сложность и опасность задач, а также конкретные результаты боевой работы, отметил Выговский.

Выплаты будут выглядеть следующим образом:

Соответствующие приказы уже находятся на государственной регистрации, после чего будут опубликованы и вступят в силу. Указанные выплаты будут начисляться за период с 1 июня 2026 года