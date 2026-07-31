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The Economist

Выплаты до 460 тысяч гривен в месяц для силовиков на фронте утверждены - Выговский

Киев • УНН

 • 5120 просмотра

Глава МВД подписал приказы о дополнительных вознаграждениях для гвардейцев, полицейских и пограничников. Выплаты учитывают сложность задач и результаты боевой работы.

Выплаты до 460 тысяч гривен в месяц для силовиков на фронте утверждены - Выговский
Фото: Министерство внутренних дел Украины

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский подписал приказы об утверждении порядков выплат дополнительных вознаграждений военнослужащим Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и полицейским полиции особого назначения в рамках экспериментального проекта мотивационных выплат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост министра в Telegram.

Детали

По его словам, этот механизм позволит гвардейцам, полицейским и пограничникам, защищающим государство на фронте, получать в месяц до 460 тысяч гривен мотивационных выплат. При этом учитывается сложность и опасность задач, а также конкретные результаты боевой работы, отметил Выговский.

Выплаты будут выглядеть следующим образом:

  • до 100 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях;
    • 170 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач непосредственно на линии соприкосновения;
      • 70 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта;
        • 50 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за службу на пунктах управления;
          • от 15 до 30 тысяч гривен в месяц для инструкторов – военнослужащих;
            • до 10 тысяч гривен в месяц прохождения военной службы - для других категорий военнослужащих;
              • 40 тысяч гривен в сутки за захват вражеских позиций;
                • 20 тысяч гривен в сутки за возвращение утраченных позиций;
                  • 100 тысяч гривен за каждого пленного оккупанта;
                    • 15 тысяч гривен за уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою.

                      Соответствующие приказы уже находятся на государственной регистрации, после чего будут опубликованы и вступят в силу. Указанные выплаты будут начисляться за период с 1 июня 2026 года

                      - говорится в посте Выговского.

                      Прекращение выплат военным в СОЧ - Минюст озвучил механизм возвращения16.07.26, 12:51 • 4212 просмотров

                      Евгений Устименко

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