Национальную полицию возглавит Цуцкиридзе - нардеп
Киев • УНН
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Максима Цуцкиридзе назначат постоянным главой Нацполиции. Он заменит Ивана Выговского, который возглавил МВД.
Максим Цуцкиридзе будет назначен постоянным главой Национальной полиции Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост народного депутата Ярослава Железняка в своем Telegram-канале.
"Постоянным главой Нацполиции будет назначен Максим Цуцкиридзе. Тоже показательная ротация", — написал парламентарий.
В то же время украинские медиа со ссылкой на собственные источники пишут, что Цуцкиридзе будет лишь исполняющим обязанности главы Нацполиции.
На этом посту он сменит Ивана Выговского. Тот возглавлял Национальную полицию с 14 июля 2023 года. Перед этим с 20 января 2023 года был и.о. на этой должности. С 16 июля 2026 года Выговский — глава Министерства внутренних дел Украины.
Что известно о Максиме Цуцкиридзе
Цуцкиридзе — генерал полиции 2-го ранга, первый заместитель Главы Национальной полиции Украины — начальник Главного следственного управления. Доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины, профессор.
В 2006—2007 годах работал в практических подразделениях УМВД Украины в Кировоградской области на должностях дознавателя и следователя.
В 2010—2011 годах находился на руководящих должностях в Учебном центре последипломного образования учебно-научного института управления Национальной академии внутренних дел.
В 2011 году назначен на должность начальника отдела Главного следственного управления МВД Украины.
В 2013 году — заместитель начальника управления Главного следственного управления МВД.
С 2015 года — заместитель начальника управления Главного следственного управления Национальной полиции Украины.
На протяжении 2017—2019 годов — заместитель начальника Департамента обеспечения деятельности Главы Национальной полиции и заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины.
С 13 сентября 2019 — заместитель Главы Национальной полиции Украины, начальник Главного следственного управления.
С сентября 2023 — Первый заместитель Главы Национальной полиции Украины, начальник Главного следственного управления.
Напомним
16 июля Верховная Рада назначила новый Кабмин во главе с Сергеем Корецким. Некоторые министры сохранили должности, а ряд министерств разделили.