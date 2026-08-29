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"Боеприпасов рядом с жилыми домами быть не может, будут выводы" - Зеленский отреагировал на удар рф по Киевской области и детонацию и показал видеоVideo
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"Боеприпасов рядом с жилыми домами быть не может, будут выводы" - Зеленский отреагировал на удар рф по Киевской области и детонацию и показал видео

Киев • УНН

 • 2286 просмотра

В селе Мила после удара по складу погибли 27 человек, десятки получили ранения. Более 370 жителей эвакуировали, возбуждено дело по факту халатности.

"Боеприпасов рядом с жилыми домами быть не может, будут выводы" - Зеленский отреагировал на удар рф по Киевской области и детонацию и показал видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар беспилотником по селу Мила в Киевской области с последующей детонацией, показав последствия и указав, что уже более 370 человек эвакуированы, эвакуация постоянно продолжается, а также подчеркнув, что "обязательно те, кто допустил это, должны понести ответственность за свои решения" — "есть нормы: боеприпасов рядом с домами, другой жилой застройкой быть не может", пишет УНН.

С вечера в селе Мила под Киевом продолжается ликвидация последствий российского удара беспилотником. На месте развернуты штабы для помощи людям. Задействованы все необходимые службы. Работают подразделения ГСЧС — более 300 сотрудников. Был удар по складу с последующей детонацией. К сожалению, имеются значительные разрушения окружающей инфраструктуры: повреждены жилые дома, пансионат для пожилых людей и людей с инвалидностью. По состоянию на данный момент известно, что погибли 27 человек. Один из погибших — глава Дмитровской громады Тарас Дидыч. Он спасал людей. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей ранены. Уже более 370 человек эвакуированы, эвакуация постоянно продолжается

— написал Зеленский в социальных сетях.

Как отметил Президент, "были доклады Премьер-министра Сергея Корецкого, министра внутренних дел Ивана Выгивского".

Обязательно те, кто допустил это, должны понести ответственность за свои решения. Следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование, открыто уголовное производство по статье о служебной халатности. Есть нормы: боеприпасов рядом с домами, другой жилой застройкой быть не может. Обязательно будут соответствующие выводы

— подчеркнул Зеленский.

"Также ночью были удары по нашим регионам — Одесская область, Днепропетровская область, Киевская область, Запорожье, Сумы, Херсонская область, Харьковская область, Николаевская область, Донецкая область, Черниговская область. Было более 260 ударных беспилотников, также "бандероли". Фактически непрерывные атаки реактивными беспилотниками на Киев. Украина не может быть одна в поиске решений для защиты от таких ударов, и я благодарю каждого, кто помогает дополнительными пакетами поддержки и санкционными мерами против россии", — указал Глава государства.

Удар РФ с детонацией в Киевской области унёс жизни 27 человек, среди 42 пострадавших — четверо детей — ОВА29.08.26, 11:32 • 5910 просмотров

Юлия Шрамко

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