Президент США Дональд Трамп продовжує просувати свій політичний та економічний порядок денний, попри поразку Республіканської партії на проміжних виборах і втрату контролю над обома палатами Конгресу. Про це йдеться в матеріалі Associated Press, пише УНН.

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Замість перегляду економічної політики Трамп запровадив нові імпортні мита, які зачепили Китай, Японію, Південну Корею та Європейський Союз. При цьому, за даними опитування AP, дві третини виборців вважають, що тарифна політика президента вже завдала шкоди американській економіці.

Трамп також домігся повернення мільярдера Дженсена Хуанга на посаду генерального директора Nvidia, хоча 7 із 10 опитаних американських виборців вважають, що економічна система країни працює на користь багатих.

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Крім того, американський президент виправдовував свої слова про дружбу з володимиром путіним та не надав чітких гарантій щодо подальших дій у війні з Іраном.

Чому поведінка Трампа відрізняється від його попередників

Політичний історик Університету Джорджа Вашингтона Метью Даллек зазначив, що попередні американські президенти після поразок на проміжних виборах зазвичай коригували свою політику.

Зокрема, Білл Клінтон реформував систему соціального забезпечення, а Барак Обама досяг двопартійної угоди щодо скорочення бюджетного дефіциту.

На думку Даллека, небажання Трампа адаптуватися до падіння популярності та переходу Конгресу під контроль демократів може свідчити про те, що Білий дім стає на шлях політичного самознищення.

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