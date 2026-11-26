У москві заарештували заступника головнокомандувача повітряно-космічних сил рф з питань озброєння генерал-полковника юрія грехова. Про це повідомив Telegram-канал Astra, передає УНН.

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235-й гарнізонний військовий суд 25 листопада відправив грехова до СІЗО. Його підозрюють у хабарництві.

При цьому в картці справи не вказано, з чим пов’язано звинувачення. Клопотання щодо високопоставленого військового подало головне військове слідче управління слідчого комітету росії.

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грехову 64 роки, на військовій службі він з 1979 року. Закінчив горьковське вище зенітно-ракетне училище ППО, служив в авіації та ППО Тихоокеанського флоту і на Далекому Сході росії.

Три роки командував військами ППО та ПРО, а з 2021 року відповідав у ВКС за озброєння. Також він є заступником голови координаційного комітету з питань ППО при Раді міністрів оборони СНД.

Генерал перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, України, Японії та низки інших країн.

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