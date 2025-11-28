Кім Чен Ин впав у кому після крововиливу в мозок - The Sun
Київ • УНН
The Sun повідомляє, що Кім Чен Ин перебуває в комі після крововиливу в мозок. Його нібито терміново доправили на лікування до Пекіна.
Лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває в комі після крововиливу в мозок. Про це повідомляє The Sun із посиланням на власні джерела, інформує УНН.
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Зазначається, що північнокорейського диктатора терміново доставили до китайської лікарні для надання невідкладної медичної допомоги.
Його вивезли з країни через поганий стан медичного обладнання в Пхеньяні. ... Кіма доставили до Пекінського союзного медичного коледжу в Пекіні, де йому надали термінову допомогу
Вказується, що востаннє Кіма бачили під час екскурсії музеєм оборони в нерозголошеному місці в Пхеньяні 11 жовтня.
Чутки про його смерть ходили й раніше. Він не виглядає здоровою людиною, у нього надзвичайна надмірна вага. ... У минулому, коли помирав верховний лідер, відбувався організований вилив суспільного горя. ... Люди на вулицях голосять і плачуть. Диктори новин дуже зворушливо висловлюються. ... Ми ще нічого подібного не бачили. Або це станеться, або якщо він ще живий, вони опублікують якісь докази того, що він ще живий
За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, верховний лідер важить понад 140 кг при зрості всього 170 см, що наражає його на серйозний ризик серцево-судинних захворювань. Погане здоров'я тирана є спадковим, оскільки і його батько, Кім Чен Ір, і дід, Кім Ір Сен, страждали від ожиріння та були завзятими курцями.
Нагадаємо
За даними Bloomberg, Кім Чен Ин отримав до $22 млрд іноземних доходів з 2022 по 2025 рік, що вчетверо більше, ніж за попередній період. Це стало можливим у тому числі завдяки постачанню зброї та військ росії.
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