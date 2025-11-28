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Кім Чен Ин впав у кому після крововиливу в мозок - The Sun

Київ • УНН

 • 1266 перегляди

The Sun повідомляє, що Кім Чен Ин перебуває в комі після крововиливу в мозок. Його нібито терміново доправили на лікування до Пекіна.

Кім Чен Ин впав у кому після крововиливу в мозок - The Sun

Лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває в комі після крововиливу в мозок. Про це повідомляє The Sun із посиланням на власні джерела, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що північнокорейського диктатора терміново доставили до китайської лікарні для надання невідкладної медичної допомоги.

Його вивезли з країни через поганий стан медичного обладнання в Пхеньяні. ... Кіма доставили до Пекінського союзного медичного коледжу в Пекіні, де йому надали термінову допомогу

- цитує видання джерела.

Вказується, що востаннє Кіма бачили під час екскурсії музеєм оборони в нерозголошеному місці в Пхеньяні 11 жовтня.

Чутки про його смерть ходили й раніше. Він не виглядає здоровою людиною, у нього надзвичайна надмірна вага. ... У минулому, коли помирав верховний лідер, відбувався організований вилив суспільного горя. ... Люди на вулицях голосять і плачуть. Диктори новин дуже зворушливо висловлюються. ... Ми ще нічого подібного не бачили. Або це станеться, або якщо він ще живий, вони опублікують якісь докази того, що він ще живий

- сказав виданню аналітик з питань Північної Кореї Бенедикт Роджерс.

За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, верховний лідер важить понад 140 кг при зрості всього 170 см, що наражає його на серйозний ризик серцево-судинних захворювань. Погане здоров'я тирана є спадковим, оскільки і його батько, Кім Чен Ір, і дід, Кім Ір Сен, страждали від ожиріння та були завзятими курцями.

Нагадаємо

За даними Bloomberg, Кім Чен Ин отримав до $22 млрд іноземних доходів з 2022 по 2025 рік, що вчетверо більше, ніж за попередній період. Це стало можливим у тому числі завдяки постачанню зброї та військ росії.

Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися28.11.25, 09:24 • 40897 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Здоров'яСвіт
Кім Чен Ин
Кім Чен Ір
Пекін
Пхеньян
Південна Корея