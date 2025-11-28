Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися

Північна Корея використовує війну проти України для жорсткої військової пропаганди: солдатам КНДР нав’язують культ самопожертви й наказують у разі загрози полону підірвати себе, звеличуючи такі дії як "вічну відданість" Кім Чен Ину. Про це повідомляє Daily NK, пише УНН.

За словами джерела видання у північнокорейських військах, останнім часом армія КНДР під час політичних занять, що проводяться щонайменше двічі на тиждень, наголошує на "героїчних діях" північнокорейських солдатів, які нібито вирішили підірвати себе у війні проти України.

У центрі цих занять — підкреслення відданості солдатів, які віддали життя, виконуючи накази лідера КНДР Кім Чен Ина. Також просувається пропагандистський меседж про те, що ці солдати "досягли рекорду доблесті, якому не рівняються навіть російські військові".

Особливо армія КНДР відкрито підкреслює їхню жертву гаслом: "Якщо віддаси життя — житимеш вічно". З’явився навіть новий лозунг — "Навчаймося у воїнів, які підірвали себе".

Методи ідеологічної обробки мало чим відрізняються від минулих, але тепер особливо наголошують на фразах на кшталт: "Ти житимеш вічно, якщо зустрінеш смерть - сказало джерело.

Насправді влада Північної Кореї звеличує солдатів, вбитих у російсько-українській війні, за їхній "зневажливий до смерті" дух, називаючи їх "героями, які виконали накази Верховного лідера". Це демонструє, як влада просуває ідею самопожертви без забезпечення права військових на життя.

"Сьогодні, якщо поглянути на те, що говорять в армії, все зводиться до героїчних історій про самопідрив у російсько-українській війні та готовність померти, і зрештою це означає, що вони не цінують життя солдатів", — сказало джерело. — "Додаючи до цього концепт вічного життя, створюється відчуття, ніби смерть намагаються перетворити на знак лояльності".

Солдати у віці близько 20 років переважно вже змирилися з тим, що муситимуть брати участь у цих заходах формально. Однак деякі з них дійсно висловлюють відданість та готовність пожертвувати собою через тривале повторення ідеологічного тиску.

Схоже, що військове керівництво КНДР також стурбоване тим, чи здатна така повторювана обробка збільшити готовність солдатів брати участь у війні.

"Військові чиновники не вважають, що їхні ідеологічні заходи, які проводяться однаковими методами протягом десятиліть, дали 100% результат", — сказало джерело. — "Головне — чи зможуть солдати піти на війну і віддати життя, а оскільки це непросто, чиновники вважають, що зміни в методах і змісті ідеологічної роботи неминучі".

На початку листопада Південна Корея повідомляла про розміщення понад 10 тисяч північнокорейських військових біля російсько-українського кордону, а також про відправку інженерів та будівельників до рф. КНДР офіційно підтвердила відправку військ до росії для участі у війні проти України, отримуючи в обмін нафту, продовольство та озброєння.