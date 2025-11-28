Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися

$42.190.11
Пожежа в Гонконзі забрала життя 94 людей, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo
06:58 • 2008 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 3010 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 3712 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 3268 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 25476 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 24350 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 37171 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 42094 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 22936 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Окупанти використовують бази відпочинку у Севастополі для маскування своїх підрозділів - "АТЕШ"Photo27 листопада, 21:41 • 9802 перегляди
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України27 листопада, 22:24 • 12518 перегляди
Нідерланди готують новий план для повернення українських біженців: що зміниться27 листопада, 22:59 • 11884 перегляди
Після війни Україна матиме до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин - СвириденкоPhoto28 листопада, 00:57 • 10433 перегляди
Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери28 листопада, 01:30 • 10193 перегляди
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 26513 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 37171 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 42094 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 34144 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto27 листопада, 13:38 • 27357 перегляди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Барт Де Вевер
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Вашингтон
Білий дім
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку02:36 • 3582 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 30899 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 51801 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 85045 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 100407 перегляди
Техніка
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
FIM-92 Stinger

Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися

Київ • УНН

 • 694 перегляди

Північна Корея використовує війну в Україні для військової пропаганди, наказуючи солдатам підривати себе у разі загрози полону. Це звеличується як "вічна відданість" Кім Чен Ину, просуваючи ідею самопожертви без забезпечення права військових на життя.

Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися

Північна Корея використовує війну проти України для жорсткої військової пропаганди: солдатам КНДР нав’язують культ самопожертви й наказують у разі загрози полону підірвати себе, звеличуючи такі дії як "вічну відданість" Кім Чен Ину. Про це повідомляє Daily NK, пише УНН.

Деталі

За словами джерела видання у північнокорейських військах, останнім часом армія КНДР під час політичних занять, що проводяться щонайменше двічі на тиждень, наголошує на "героїчних діях" північнокорейських солдатів, які нібито вирішили підірвати себе у війні проти України.

У центрі цих занять — підкреслення відданості солдатів, які віддали життя, виконуючи накази лідера КНДР Кім Чен Ина. Також просувається пропагандистський меседж про те, що ці солдати "досягли рекорду доблесті, якому не рівняються навіть російські військові".

Особливо армія КНДР відкрито підкреслює їхню жертву гаслом: "Якщо віддаси життя — житимеш вічно". З’явився навіть новий лозунг — "Навчаймося у воїнів, які підірвали себе".

Методи ідеологічної обробки мало чим відрізняються від минулих, але тепер особливо наголошують на фразах на кшталт: "Ти житимеш вічно, якщо зустрінеш смерть

- сказало джерело.

Насправді влада Північної Кореї звеличує солдатів, вбитих у російсько-українській війні, за їхній "зневажливий до смерті" дух, називаючи їх "героями, які виконали накази Верховного лідера". Це демонструє, як влада просуває ідею самопожертви без забезпечення права військових на життя.

"Сьогодні, якщо поглянути на те, що говорять в армії, все зводиться до героїчних історій про самопідрив у російсько-українській війні та готовність померти, і зрештою це означає, що вони не цінують життя солдатів", — сказало джерело. — "Додаючи до цього концепт вічного життя, створюється відчуття, ніби смерть намагаються перетворити на знак лояльності".

Інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження - ЦПД24.11.25, 11:58 • 11338 переглядiв

Солдати у віці близько 20 років переважно вже змирилися з тим, що муситимуть брати участь у цих заходах формально. Однак деякі з них дійсно висловлюють відданість та готовність пожертвувати собою через тривале повторення ідеологічного тиску.

Схоже, що військове керівництво КНДР також стурбоване тим, чи здатна така повторювана обробка збільшити готовність солдатів брати участь у війні.

"Військові чиновники не вважають, що їхні ідеологічні заходи, які проводяться однаковими методами протягом десятиліть, дали 100% результат", — сказало джерело. — "Головне — чи зможуть солдати піти на війну і віддати життя, а оскільки це непросто, чиновники вважають, що зміни в методах і змісті ідеологічної роботи неминучі".

Нагадаємо

На початку листопада Південна Корея повідомляла про розміщення понад 10 тисяч північнокорейських військових біля російсько-українського кордону, а також про відправку інженерів та будівельників до рф. КНДР офіційно підтвердила відправку військ до росії для участі у війні проти України, отримуючи в обмін нафту, продовольство та озброєння.

Ольга Розгон

