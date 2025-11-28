Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться

Северная Корея использует войну против Украины для жесткой военной пропаганды: солдатам КНДР навязывают культ самопожертвования и приказывают в случае угрозы плена подорвать себя, возвеличивая такие действия как "вечную преданность" Ким Чен Ыну. Об этом сообщает Daily NK, пишет УНН.

По словам источника издания в северокорейских войсках, в последнее время армия КНДР во время политических занятий, проводимых по меньшей мере дважды в неделю, акцентирует внимание на "героических действиях" северокорейских солдат, которые якобы решили подорвать себя в войне против Украины.

В центре этих занятий — подчеркивание преданности солдат, отдавших жизнь, выполняя приказы лидера КНДР Ким Чен Ына. Также продвигается пропагандистский месседж о том, что эти солдаты "достигли рекорда доблести, которому не равняются даже российские военные".

Особенно армия КНДР открыто подчеркивает их жертву лозунгом: "Если отдашь жизнь — будешь жить вечно". Появился даже новый лозунг — "Учимся у воинов, которые подорвали себя".

Методы идеологической обработки мало чем отличаются от прошлых, но теперь особенно акцентируют внимание на фразах вроде: "Ты будешь жить вечно, если встретишь смерть - сказал источник.

На самом деле власти Северной Кореи возвеличивают солдат, убитых в российско-украинской войне, за их "пренебрежительный к смерти" дух, называя их "героями, которые выполнили приказы Верховного лидера". Это демонстрирует, как власти продвигают идею самопожертвования без обеспечения права военных на жизнь.

"Сегодня, если посмотреть на то, что говорят в армии, все сводится к героическим историям о самоподрыве в российско-украинской войне и готовности умереть, и в конечном итоге это означает, что они не ценят жизнь солдат", — сказал источник. — "Добавляя к этому концепт вечной жизни, создается ощущение, будто смерть пытаются превратить в знак лояльности".

Солдаты в возрасте около 20 лет преимущественно уже смирились с тем, что им придется участвовать в этих мероприятиях формально. Однако некоторые из них действительно выражают преданность и готовность пожертвовать собой из-за длительного повторения идеологического давления.

Похоже, что военное руководство КНДР также обеспокоено тем, способна ли такая повторяющаяся обработка увеличить готовность солдат участвовать в войне.

"Военные чиновники не считают, что их идеологические мероприятия, которые проводятся одинаковыми методами на протяжении десятилетий, дали 100% результат", — сказал источник. — "Главное — смогут ли солдаты пойти на войну и отдать жизнь, а поскольку это непросто, чиновники считают, что изменения в методах и содержании идеологической работы неизбежны".

В начале ноября Южная Корея сообщала о размещении более 10 тысяч северокорейских военных у российско-украинской границы, а также об отправке инженеров и строителей в РФ. КНДР официально подтвердила отправку войск в Россию для участия в войне против Украины, получая в обмен нефть, продовольствие и вооружение.