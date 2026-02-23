Кім Чен Ина переобрали на посаду генерального секретаря Трудової партії КНДР під час з’їзду в Пхеньяні

Північнокорейські державні медіа офіційно оголосили про переобрання Кім Чен Ина лідером правлячої партії на наступні п’ять років. Делегати партійного з’їзду підтримали кандидатуру діючого очільника країни, відзначивши його внесок у розвиток стратегічних ядерних сил та зміцнення міжнародних позицій держави. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Під час партійних зборів було оголошено про намір Пхеньяна подвоїти зусилля щодо прискорення військової ядерної програми. План розвитку на наступне п'ятиріччя передбачає вдосконалення ракетних комплексів, здатних досягати материкової частини США та територій їхніх азійських союзників.

Кім Чен Ина було переобрано генеральним секретарем партії завдяки непохитній волі та одностайному бажанню тисяч делегатів – повідомило Центральне інформаційне агентство Північної Кореї за підсумками четвертого дня засідань.

Кім Чен Ин наголосив на необхідності повної інтеграції звичайних збройних сил із ядерним потенціалом, що має створити армію, здатну протистояти будь-якій формі зовнішньої агресії та надійно гарантувати майбутнє північнокорейського режиму.

Економічна самостійність та зовнішньополітичні вектори

У внутрішній політиці Кім Чен Ин продовжує курс на економічну "самостійність", використовуючи методи масової мобілізації населення. Наразі північнокорейська економіка демонструє певні ознаки відновлення завдяки активізації торгівлі з Китаєм та масштабним поставкам озброєння до росії для підтримки її воєнних зусиль в Україні.

Аналітики зазначають, що тісна співпраця з москвою додала Пхеньяну впевненості у регіональній політиці та поглибила конфронтацію зі США та Сеулом, що стало ключовим фоном для нинішнього партійного з'їзду.

