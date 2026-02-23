$43.270.00
22 лютого, 19:57 • 11442 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 22954 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 28215 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 35341 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 35331 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 46346 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 52171 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 41977 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 67814 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 73333 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Кім Чен Ина переобрали на посаду генерального секретаря Трудової партії КНДР під час з’їзду в Пхеньяні

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Кім Чен Ина переобрано генсеком Трудової партії КНДР. Пхеньян планує подвоїти зусилля щодо прискорення військової ядерної програми.

Кім Чен Ина переобрали на посаду генерального секретаря Трудової партії КНДР під час з’їзду в Пхеньяні

Північнокорейські державні медіа офіційно оголосили про переобрання Кім Чен Ина лідером правлячої партії на наступні п’ять років. Делегати партійного з’їзду підтримали кандидатуру діючого очільника країни, відзначивши його внесок у розвиток стратегічних ядерних сил та зміцнення міжнародних позицій держави. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Під час партійних зборів було оголошено про намір Пхеньяна подвоїти зусилля щодо прискорення військової ядерної програми. План розвитку на наступне п'ятиріччя передбачає вдосконалення ракетних комплексів, здатних досягати материкової частини США та територій їхніх азійських союзників.

Кім Чен Ина було переобрано генеральним секретарем партії завдяки непохитній волі та одностайному бажанню тисяч делегатів

– повідомило Центральне інформаційне агентство Північної Кореї за підсумками четвертого дня засідань.

Північна Корея показала Кім Чен Ина за кермом ракетної установки, здатної нести ядерну зброю19.02.26, 10:14 • 4433 перегляди

Кім Чен Ин наголосив на необхідності повної інтеграції звичайних збройних сил із ядерним потенціалом, що має створити армію, здатну протистояти будь-якій формі зовнішньої агресії та надійно гарантувати майбутнє північнокорейського режиму.

Економічна самостійність та зовнішньополітичні вектори

У внутрішній політиці Кім Чен Ин продовжує курс на економічну "самостійність", використовуючи методи масової мобілізації населення. Наразі північнокорейська економіка демонструє певні ознаки відновлення завдяки активізації торгівлі з Китаєм та масштабним поставкам озброєння до росії для підтримки її воєнних зусиль в Україні.

Аналітики зазначають, що тісна співпраця з москвою додала Пхеньяну впевненості у регіональній політиці та поглибила конфронтацію зі США та Сеулом, що стало ключовим фоном для нинішнього партійного з'їзду.

Військові КНДР ведуть вогонь по Україні з курської області рф - ГУР04.02.26, 13:55 • 12939 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Війна в Україні
Ассошіейтед Прес
Кім Чен Ин
Сеул
Пхеньян
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна