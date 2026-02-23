Ким Чен Ына переизбрали на должность генерального секретаря Трудовой партии КНДР во время съезда в Пхеньяне
Киев • УНН
Ким Чен Ын переизбран генсеком Трудовой партии КНДР. Пхеньян планирует удвоить усилия по ускорению военной ядерной программы.
Северокорейские государственные СМИ официально объявили о переизбрании Ким Чен Ына лидером правящей партии на следующие пять лет. Делегаты партийного съезда поддержали кандидатуру действующего главы страны, отметив его вклад в развитие стратегических ядерных сил и укрепление международных позиций государства. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
В ходе партийного собрания было объявлено о намерении Пхеньяна удвоить усилия по ускорению военной ядерной программы. План развития на следующее пятилетие предусматривает совершенствование ракетных комплексов, способных достигать материковой части США и территорий их азиатских союзников.
Ким Чен Ын был переизбран генеральным секретарем партии благодаря непоколебимой воле и единодушному желанию тысяч делегатов
Ким Чен Ын подчеркнул необходимость полной интеграции обычных вооруженных сил с ядерным потенциалом, что должно создать армию, способную противостоять любой форме внешней агрессии и надежно гарантировать будущее северокорейского режима.
Экономическая самостоятельность и внешнеполитические векторы
Во внутренней политике Ким Чен Ын продолжает курс на экономическую "самостоятельность", используя методы массовой мобилизации населения. В настоящее время северокорейская экономика демонстрирует определенные признаки восстановления благодаря активизации торговли с Китаем и масштабным поставкам вооружения в Россию для поддержки ее военных усилий в Украине.
Аналитики отмечают, что тесное сотрудничество с Москвой придало Пхеньяну уверенности в региональной политике и углубило конфронтацию с США и Сеулом, что стало ключевым фоном для нынешнего партийного съезда.
