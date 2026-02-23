$43.270.00
Ким Чен Ына переизбрали на должность генерального секретаря Трудовой партии КНДР во время съезда в Пхеньяне

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Ким Чен Ын переизбран генсеком Трудовой партии КНДР. Пхеньян планирует удвоить усилия по ускорению военной ядерной программы.

Ким Чен Ына переизбрали на должность генерального секретаря Трудовой партии КНДР во время съезда в Пхеньяне

Северокорейские государственные СМИ официально объявили о переизбрании Ким Чен Ына лидером правящей партии на следующие пять лет. Делегаты партийного съезда поддержали кандидатуру действующего главы страны, отметив его вклад в развитие стратегических ядерных сил и укрепление международных позиций государства. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В ходе партийного собрания было объявлено о намерении Пхеньяна удвоить усилия по ускорению военной ядерной программы. План развития на следующее пятилетие предусматривает совершенствование ракетных комплексов, способных достигать материковой части США и территорий их азиатских союзников.

Ким Чен Ын был переизбран генеральным секретарем партии благодаря непоколебимой воле и единодушному желанию тысяч делегатов

– сообщило Центральное информационное агентство Северной Кореи по итогам четвертого дня заседаний.

Северная Корея показала Ким Чен Ына за рулем ракетной установки, способной нести ядерное оружие19.02.26, 10:14 • 4435 просмотров

Ким Чен Ын подчеркнул необходимость полной интеграции обычных вооруженных сил с ядерным потенциалом, что должно создать армию, способную противостоять любой форме внешней агрессии и надежно гарантировать будущее северокорейского режима.

Экономическая самостоятельность и внешнеполитические векторы

Во внутренней политике Ким Чен Ын продолжает курс на экономическую "самостоятельность", используя методы массовой мобилизации населения. В настоящее время северокорейская экономика демонстрирует определенные признаки восстановления благодаря активизации торговли с Китаем и масштабным поставкам вооружения в Россию для поддержки ее военных усилий в Украине.

Аналитики отмечают, что тесное сотрудничество с Москвой придало Пхеньяну уверенности в региональной политике и углубило конфронтацию с США и Сеулом, что стало ключевым фоном для нынешнего партийного съезда.

Военные КНДР ведут огонь по Украине из курской области рф - ГУР04.02.26, 13:55 • 12939 просмотров

Степан Гафтко

