Ким Чен Ына переизбрали на должность генерального секретаря Трудовой партии КНДР во время съезда в Пхеньяне

Северокорейские государственные СМИ официально объявили о переизбрании Ким Чен Ына лидером правящей партии на следующие пять лет. Делегаты партийного съезда поддержали кандидатуру действующего главы страны, отметив его вклад в развитие стратегических ядерных сил и укрепление международных позиций государства. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В ходе партийного собрания было объявлено о намерении Пхеньяна удвоить усилия по ускорению военной ядерной программы. План развития на следующее пятилетие предусматривает совершенствование ракетных комплексов, способных достигать материковой части США и территорий их азиатских союзников.

Ким Чен Ын был переизбран генеральным секретарем партии благодаря непоколебимой воле и единодушному желанию тысяч делегатов – сообщило Центральное информационное агентство Северной Кореи по итогам четвертого дня заседаний.

Ким Чен Ын подчеркнул необходимость полной интеграции обычных вооруженных сил с ядерным потенциалом, что должно создать армию, способную противостоять любой форме внешней агрессии и надежно гарантировать будущее северокорейского режима.

Экономическая самостоятельность и внешнеполитические векторы

Во внутренней политике Ким Чен Ын продолжает курс на экономическую "самостоятельность", используя методы массовой мобилизации населения. В настоящее время северокорейская экономика демонстрирует определенные признаки восстановления благодаря активизации торговли с Китаем и масштабным поставкам вооружения в Россию для поддержки ее военных усилий в Украине.

Аналитики отмечают, что тесное сотрудничество с Москвой придало Пхеньяну уверенности в региональной политике и углубило конфронтацию с США и Сеулом, что стало ключевым фоном для нынешнего партийного съезда.

