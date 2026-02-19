Северная Корея показала Ким Чен Ына за рулем ракетной установки, способной нести ядерное оружие

Лидер КНДР Ким Чен Ын на церемонии в столице Пхеньяне сел за руль реактивной системы залпового огня, способной нести ядерный заряд, и назвал это оружие одним из самых мощных в мире, согласно сообщениям государственных СМИ Северной Кореи, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Северокорейские государственные СМИ регулярно публикуют заметные изображения своего лидера, чтобы укрепить его репутацию внутри страны и послать угрожающие сигналы предполагаемым врагам, отмечает издание.

Авторитарное однопартийное государство готовится к ключевому партийному съезду в этом месяце, когда северокорейская пропагандистская машина и демонстрации ее вооруженных сил часто начинают работать на полную мощность, пишет издание.

Демонстрация в среду состоялась на фоне того, что Северная Корея продолжает поддерживать Россию в ее незаконном вторжении в Украину, поставляя Москве ракеты и тысячи военнослужащих.

Аналитики говорят, что опыт, который северокорейские военные получают в борьбе против Украины, — наряду с возможным техническим ноу-хау от Москвы — может помочь им усовершенствовать свое вооружение и тактику.

Отношения между Пхеньяном и Сеулом, который поддерживается десятками тысяч американских военнослужащих, также остаются напряженными.

На последних кадрах северокорейских государственных СМИ было показано 50 носителей 600-мм ракетных комплексов, помещенных в ряды по семь в квадрате. Каждый из четырехосных транспортеров и пусковых установок имеет пять ракетных труб.

На кадрах Ким Чен Ын в черной куртке выходит из мобильной пусковой установки возле главной сцены, тогда как тысячи людей размахивают маленькими северокорейскими флагами.

На фотографии он также изображен с широкой улыбкой за рулем.

"Он лично управлял пусковой установкой, чтобы осмотреть вооружение, которое символизирует абсолютную власть, помещенное на площади перед местом проведения торжественного съезда партии", - говорится в сообщении северокорейского государственного информационного агентства KCNA.

Ким Чен Ын заявил, что 600-мм ракеты — вдвое больше, чем у большинства реактивных систем залпового огня — не уступают баллистическим ракетам малой дальности.

А использование искусственного интеллекта в системах наведения ставит их в отдельный класс.

"Ни одна другая страна не имеет такой системы вооружения", - сказал Ким, согласно сообщению государственного информационного агентства KCNA.

Это "полностью изменило роль и концепцию артиллерии в современной войне".

Это не первый раз, когда Ким рекламирует 600-мм пусковые установки. В конце 2022 года его режим продемонстрировал 30 пусковых установок такого же размера, но они были установлены на гусеничных машинах, каждая из которых несла шесть ракет.

Согласно сообщению KCNA, ракетная система имеет в пределах досягаемости всю Южную Корею и может быть заряжена тактическими ядерными боеголовками.

Однако международные наблюдатели считают, что Северная Корея имеет лишь около 50 ядерных боеголовок, а материала достаточно для создания еще 30-40.

Помимо реактивных систем залпового огня, Пхеньян располагает целым рядом средств доставки ядерного оружия, от межконтинентальных баллистических ракет, способных поразить материковую часть Соединенных Штатов, до оружия малой дальности, которое якобы может быть использовано на Корейском полуострове или для поражения целей противников в западной части Тихого океана.

Северная Корея располагает тысячами обычных артиллерийских орудий, которые могут нанести серьезный ущерб Южной Корее.

Два года назад она провела масштабную демонстрацию огневой мощи "подразделений дальнобойной артиллерии вблизи границы, которые поставили столицу противника в зону поражения", сообщило агентство KCNA.

В отчете аналитического центра RAND Corp., базирующегося в Вашингтоне, за 2020 год говорилось, что артиллерийские системы Северной Кореи, насчитывающие почти 6000 крупнокалиберных орудий в зоне досягаемости крупных южнокорейских населенных пунктов, представляют такую же большую опасность для Южной Кореи, как и ядерное оружие и ракетные программы Кима.

"При обстреле гражданских целей эти почти 6000 систем потенциально могут убить более 10 000 человек за час", - говорится в отчете RAND.

Колесные пусковые установки, представленные в среду, были размещены перед Домом культуры 25 апреля в Пхеньяне. Военная экспозиция была окружена красными баннерами и плакатами, посвященными предстоящему Девятому съезду партии.

Пхеньян часто демонстрирует новое вооружение перед партийными собраниями, ключевыми событиями и годовщинами.

В среду Ким Чен Ын намекнул, что в ближайшие дни может быть продемонстрировано больше военной техники.

"Девятый съезд нашей партии четко обозначит следующий этап плана и цели укрепления самодостаточных оборонных возможностей", - сказал Ким, призвав разработчиков оружия и производителей боеприпасов более усердно работать над реализацией стратегического плана партии.

Ким Чен Ын провел испытания модернизированной ракетной системы для "точечных атак"