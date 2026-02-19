Північна Корея показала Кім Чен Ина за кермом ракетної установки, здатної нести ядерну зброю

Лідер КНДР Кім Чен Ин на церемонії в столиці Пхеньяні сів за кермо реактивної системи залпового вогню, здатної нести ядерний заряд, і назвав цю зброю однією з найпотужніших у світі, згідно з повідомленнями державних ЗМІ Північної Кореї, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Північнокорейські державні ЗМІ регулярно публікують помітні зображення свого лідера, щоб зміцнити його репутацію всередині країни та надіслати загрозливі сигнали передбачуваним ворогам, зауважує видання.

Авторитарна однопартійна держава готується до ключового партійного з'їзду цього місяця, коли північнокорейська пропагандистська машина та демонстрації її збройних сил часто починають працювати на повну потужність, пише видання.

Демонстрація в середу відбулася на тлі того, що Північна Корея продовжує підтримувати росію у її незаконному вторгненні в Україну, постачаючи москві ракети та тисячі військовослужбовців.

Аналітики кажуть, що досвід, який північнокорейські військові здобувають у боротьбі проти України, - поряд із можливим технічним ноу-хау від москви - може допомогти їм удосконалити своє озброєння та тактику.

Відносини між Пхеньяном та Сеулом, який підтримується десятками тисяч американських військовослужбовців, також залишаються напруженими.

На останніх кадрах північнокорейських державних ЗМІ було показано 50 носіїв 600-мм ракетних комплексів, поміщених у ряди по сім у квадраті. Кожен із чотиривісних транспортерів та пускових установок має п'ять ракетних труб.

На кадрах Кім Чен Ин у чорній куртці виходить із мобільної пускової установки біля головної сцени, тоді як тисячі людей розмахують маленькими північнокорейськими прапорами.

На фотографії він також зображений із широкою посмішкою за кермом.

"Він особисто керував пусковою установкою, щоб оглянути озброєння, яке символізує абсолютну владу, поміщене на площі перед місцем проведення урочистого з'їзду партії", - ідеться у повідомленні північнокорейського державного інформаційного агентства KCNA.

Кім Чен Ин заявив, що 600-мм ракети - вдвічі більше, ніж у більшості реактивних систем залпового вогню - не поступаються балістичним ракетам малої дальності.

А використання штучного інтелекту у системах наведення ставить їх в окремий клас.

"Жодна інша країна не має такої системи озброєння", - сказав Кім, згідно з повідомленням державного інформаційного агентства KCNA.

Це "повністю змінило роль і концепцію артилерії у сучасній війні".

Це не вперше, коли Кім рекламує 600-мм пускові установки. Наприкінці 2022 року його режим продемонстрував 30 пускових установок такого самого розміру, але вони були встановлені на гусеничних машинах, кожна з яких несла шість ракет.

Згідно з повідомленням KCNA, ракетна система має в межах досяжності всю Південну Корею та може бути заряджена тактичними ядерними боєголовками.

Однак міжнародні спостерігачі вважають, що Північна Корея має лише близько 50 ядерних боєголовок, а матеріалу достатньо для створення ще 30-40.

Окрім реактивних систем залпового вогню, Пхеньян має у своєму розпорядженні цілу низку засобів доставки ядерної зброї, від міжконтинентальних балістичних ракет, здатних вразити материкову частину Сполучених Штатів, до зброї малої дальності, яка нібито може бути використана на Корейському півострові або для ураження цілей противників у західній частині Тихого океану.

Північна Корея має в своєму розпорядженні тисячі звичайних артилерійських знарядь, які можуть завдати серйозної шкоди Південній Кореї.

Два роки тому вона провела масштабну демонстрацію вогневої міці "підрозділів далекобійної артилерії поблизу кордону, які поставили столицю супротивника у зону ураження", повідомило агентство KCNA.

У звіті аналітичного центру RAND Corp., що базується у Вашингтоні, за 2020 рік говорилося, що артилерійські системи Північної Кореї, що налічують майже 6000 великокаліберних знарядь у зоні досяжності великих південнокорейських населених пунктів, становлять таку ж велику небезпеку для Південної Кореї, як і ядерна зброя та ракетні програми Кіма.

"При обстрілі цивільних цілей ці майже 6000 систем потенційно можуть убити понад 10 000 людей за годину", - ідеться у звіті RAND.

Колісні пускові установки, представлені в середу, були розміщені перед Будинком культури 25 квітня у Пхеньяні. Військова експозиція була оточена червоними банерами та плакатами, присвяченими майбутньому Дев'ятому з'їзду партії.

Пхеньян часто демонструє нове озброєння перед партійними зборами, ключовими подіями та річницями.

У середу Кім Чен Ин натякнув, що найближчими днями може бути продемонстровано більше військової техніки.

"Дев'ятий з'їзд нашої партії чітко позначить наступний етап плану та мети зміцнення самодостатніх оборонних спроможностей", - сказав Кім, закликавши розробників зброї та виробників боєприпасів більш старанно працювати над реалізацією стратегічного плану партії.

