Ексклюзив
18:57 • 4192 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
18:48 • 7634 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
18:36 • 8126 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
15:53 • 12490 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 15277 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 15170 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 18848 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 20387 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 20780 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 37198 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Безпілотників було менше і час атаки "плаваючий": у міноборони рф випадково викрили брехню лаврова і ушакова про удар по резиденції путіна

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Міноборони рф заявило, що 29 грудня над Новгородською областю перехоплено 18 безпілотників до 7:00 та ще 23 з 7:00 до 9:00. Також 49 БПЛА перехоплено над Брянською областю та один над Смоленською нібито на шляху до резиденції.

Безпілотників було менше і час атаки "плаваючий": у міноборони рф випадково викрили брехню лаврова і ушакова про удар по резиденції путіна

У міноборони рф вирішили роз'яснити цифри по безпілотникам, які нібито атакували резиденцію російського диктатора володимира путіна - дронів було значно менше, і час "атаки" плаваючий, передає УНН

Деталі

У міноборони рф заявили, що при відбитті атаки БПЛА на резиденцію путіна в Новгородській області до 7.00 29 грудня над регіоном було перехоплено 18 безпілотників. А ще 23 – з 7:00 до 9:00.

Також міноборони рф стверджує, що на шляху до резиденції в Новгородській області було перехоплено 49 БПЛА над Брянською областю та один — над Смоленською.

Ключові розвідки світу мають володіти реальною інформацією: Зеленський про російський фейк щодо атаки на резиденцію путіна29.12.25, 20:30 • 1732 перегляди

Нагадаємо

Раніше сергій лавров заявив про те, що "у ніч з 28 на 29 грудня" був збитий 91 безпілотник, який атакував резиденцію путіна. Але за даними міноборони рф вночі (до 7 ранку) було збито лише 89, причому на всій території росії.

Трамп про нібито атаку на резиденцію президента рф: путін мені сказав, що на нього напали 29.12.25, 21:09 • 1624 перегляди

Крім того, ушаков після розмови путіна та Трампа також заявив, що безпілотники атакували резиденцію вночі — "фактично відразу після" закінчення переговорів американського та українського президентів (вони завершилися до 2 години ночі по москві).

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Брянська область
Дональд Трамп