У міноборони рф вирішили роз'яснити цифри по безпілотникам, які нібито атакували резиденцію російського диктатора володимира путіна - дронів було значно менше, і час "атаки" плаваючий, передає УНН.

Деталі

У міноборони рф заявили, що при відбитті атаки БПЛА на резиденцію путіна в Новгородській області до 7.00 29 грудня над регіоном було перехоплено 18 безпілотників. А ще 23 – з 7:00 до 9:00.

Також міноборони рф стверджує, що на шляху до резиденції в Новгородській області було перехоплено 49 БПЛА над Брянською областю та один — над Смоленською.

Нагадаємо

Раніше сергій лавров заявив про те, що "у ніч з 28 на 29 грудня" був збитий 91 безпілотник, який атакував резиденцію путіна. Але за даними міноборони рф вночі (до 7 ранку) було збито лише 89, причому на всій території росії.

Крім того, ушаков після розмови путіна та Трампа також заявив, що безпілотники атакували резиденцію вночі — "фактично відразу після" закінчення переговорів американського та українського президентів (вони завершилися до 2 години ночі по москві).