15:53 • 7588 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 11617 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 12218 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 15900 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 17713 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 20020 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 36564 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 55343 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59726 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 52323 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Ключові розвідки світу мають володіти реальною інформацією: Зеленський про російський фейк щодо атаки на резиденцію путіна

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Президент Зеленський після розмови з Президентом Фінляндії Стуббом наголосив на важливості реальної інформації для світових розвідок. Він зазначив, що Росія поширює фейки для виправдання ударів по Україні.

Ключові розвідки світу мають володіти реальною інформацією: Зеленський про російський фейк щодо атаки на резиденцію путіна

Хоча росіяни поширюють фейки, щоб виправдати свої удари по Україні та подальше затягування цієї війни, у ключових розвідках світу мають володіти реальною інформацією. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський після розмови із Президентом Фінляндії Александром Стуббом, передає УНН.

Говорив із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Як і завжди з Алексом, обговорили дипломатичну ситуацію, наші можливості та перспективи, результати зустрічей із Президентом Трампом та командою 

- наголосив Зеленський.

За його словами, готуються нові зустрічі у Європі, і "важливо, щоб усе було максимально змістовно й щоб ми разом протидіяли російським спробам зірвати дипломатію".

Хоча росіяни поширюють фейки, щоб виправдати свої удари по Україні та подальше затягування цієї війни, у ключових розвідках світу мають володіти реальною інформацією. Гарантії безпеки, реальне відновлення і тривалий мир потрібні всій Європі. Дякую! 

- резюмував Президент України.

Глава мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в Новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.

Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям. 

Антоніна Туманова

Політика
російська пропаганда
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Александр Стубб
Дональд Трамп
Фінляндія
Європа
Володимир Зеленський
Україна
Київ