Ключові розвідки світу мають володіти реальною інформацією: Зеленський про російський фейк щодо атаки на резиденцію путіна

Говорив із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Як і завжди з Алексом, обговорили дипломатичну ситуацію, наші можливості та перспективи, результати зустрічей із Президентом Трампом та командою - наголосив Зеленський.

За його словами, готуються нові зустрічі у Європі, і "важливо, щоб усе було максимально змістовно й щоб ми разом протидіяли російським спробам зірвати дипломатію".

Хоча росіяни поширюють фейки, щоб виправдати свої удари по Україні та подальше затягування цієї війни, у ключових розвідках світу мають володіти реальною інформацією. Гарантії безпеки, реальне відновлення і тривалий мир потрібні всій Європі. Дякую! - резюмував Президент України.

Нагадаємо

Глава мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в Новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.

Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям.