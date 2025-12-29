Ключевые разведки мира должны владеть реальной информацией: Зеленский о российском фейке относительно атаки на резиденцию путина.
Киев • УНН
Президент Зеленский после разговора с Президентом Финляндии Стуббом подчеркнул важность реальной информации для мировых разведок. Он отметил, что россия распространяет фейки для оправдания ударов по Украине.
Хотя россияне распространяют фейки, чтобы оправдать свои удары по Украине и дальнейшее затягивание этой войны, ключевые разведки мира должны владеть реальной информацией. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с Президентом Финляндии Александром Стуббом, передает УНН.
Говорил с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Как и всегда с Алексом, обсудили дипломатическую ситуацию, наши возможности и перспективы, результаты встреч с Президентом Трампом и командой
По его словам, готовятся новые встречи в Европе, и "важно, чтобы все было максимально содержательно и чтобы мы вместе противодействовали российским попыткам сорвать дипломатию".
Хотя россияне распространяют фейки, чтобы оправдать свои удары по Украине и дальнейшее затягивание этой войны, ключевые разведки мира должны владеть реальной информацией. Гарантии безопасности, реальное восстановление и длительный мир нужны всей Европе. Спасибо!
Напомним
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что Москва пересмотрит переговорную позицию.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина, отметив, что таким образом РФ готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.