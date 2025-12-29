Ключевые разведки мира должны владеть реальной информацией: Зеленский о российском фейке относительно атаки на резиденцию путина.

$42.060.13
49.560.13
ukenru
18:36 • 126 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
15:53 • 7820 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
15:25 • 11779 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
15:12 • 12375 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 16059 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
29 декабря, 11:59 • 17855 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 20085 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 36609 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 55371 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 59755 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3м/с
82%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине ликвидировали масштабный канал нелегального сбыта оружияPhotoVideo29 декабря, 08:44 • 5008 просмотра
Более 9 тысяч потребителей в Киевской области до сих пор без света после атаки рф, в отдельных областях аварийные отключения - Минэнерго29 декабря, 09:03 • 5482 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения29 декабря, 09:45 • 27682 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 21095 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 18103 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 18165 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 21153 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 37297 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 141843 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 186100 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Рустем Умеров
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Европа
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes15:34 • 4346 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 24372 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 35260 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 45772 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 141843 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Forbes
WhatsApp
Социальная сеть

Ключевые разведки мира должны владеть реальной информацией: Зеленский о российском фейке относительно атаки на резиденцию путина.

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Президент Зеленский после разговора с Президентом Финляндии Стуббом подчеркнул важность реальной информации для мировых разведок. Он отметил, что россия распространяет фейки для оправдания ударов по Украине.

Ключевые разведки мира должны владеть реальной информацией: Зеленский о российском фейке относительно атаки на резиденцию путина.

Хотя россияне распространяют фейки, чтобы оправдать свои удары по Украине и дальнейшее затягивание этой войны, ключевые разведки мира должны владеть реальной информацией. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с Президентом Финляндии Александром Стуббом, передает УНН.

Говорил с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Как и всегда с Алексом, обсудили дипломатическую ситуацию, наши возможности и перспективы, результаты встреч с Президентом Трампом и командой 

- подчеркнул Зеленский.

По его словам, готовятся новые встречи в Европе, и "важно, чтобы все было максимально содержательно и чтобы мы вместе противодействовали российским попыткам сорвать дипломатию".

Хотя россияне распространяют фейки, чтобы оправдать свои удары по Украине и дальнейшее затягивание этой войны, ключевые разведки мира должны владеть реальной информацией. Гарантии безопасности, реальное восстановление и длительный мир нужны всей Европе. Спасибо! 

- резюмировал Президент Украины.

Напомним 

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что Москва пересмотрит переговорную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина, отметив, что таким образом РФ готовит удары по Киеву и правительственным зданиям. 

Антонина Туманова

Политика
российская пропаганда
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Александр Стабб
Дональд Трамп
Финляндия
Европа
Владимир Зеленский
Украина
Киев