Беспилотников было меньше и время атаки "плавающее": в минобороны рф случайно разоблачили ложь лаврова и ушакова об ударе по резиденции путина
Киев • УНН
Минобороны рф заявило, что 29 декабря над Новгородской областью перехвачено 18 беспилотников до 7:00 и еще 23 с 7:00 до 9:00. Также 49 БПЛА перехвачено над Брянской областью и один над Смоленской якобы на пути к резиденции.
В минобороны рф решили разъяснить цифры по беспилотникам, которые якобы атаковали резиденцию российского диктатора владимира путина - дронов было значительно меньше, и время "атаки" плавающее, передает УНН.
Детали
В минобороны рф заявили, что при отражении атаки БПЛА на резиденцию путина в Новгородской области до 7.00 29 декабря над регионом было перехвачено 18 беспилотников. А еще 23 – с 7:00 до 9:00.
Также минобороны рф утверждает, что на пути к резиденции в Новгородской области было перехвачено 49 БПЛА над Брянской областью и один — над Смоленской.
Напомним
Ранее сергей лавров заявил о том, что "в ночь с 28 на 29 декабря" был сбит 91 беспилотник, который атаковал резиденцию путина. Но по данным минобороны рф ночью (до 7 утра) было сбито лишь 89, причем на всей территории россии.
Кроме того, ушаков после разговора путина и Трампа также заявил, что беспилотники атаковали резиденцию ночью — "фактически сразу после" окончания переговоров американского и украинского президентов (они завершились до 2 часов ночи по москве).