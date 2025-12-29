$42.060.13
Эксклюзив
18:57 • 4458 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
18:48 • 8158 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
18:36 • 8508 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
15:53 • 12675 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
15:25 • 15447 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 15287 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 18968 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
29 декабря, 11:59 • 20503 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 20809 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 37227 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
Беспилотников было меньше и время атаки "плавающее": в минобороны рф случайно разоблачили ложь лаврова и ушакова об ударе по резиденции путина

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Минобороны рф заявило, что 29 декабря над Новгородской областью перехвачено 18 беспилотников до 7:00 и еще 23 с 7:00 до 9:00. Также 49 БПЛА перехвачено над Брянской областью и один над Смоленской якобы на пути к резиденции.

Беспилотников было меньше и время атаки "плавающее": в минобороны рф случайно разоблачили ложь лаврова и ушакова об ударе по резиденции путина

В минобороны рф решили разъяснить цифры по беспилотникам, которые якобы атаковали резиденцию российского диктатора владимира путина - дронов было значительно меньше, и время "атаки" плавающее, передает УНН

Детали

В минобороны рф заявили, что при отражении атаки БПЛА на резиденцию путина в Новгородской области до 7.00 29 декабря над регионом было перехвачено 18 беспилотников. А еще 23 – с 7:00 до 9:00.

Также минобороны рф утверждает, что на пути к резиденции в Новгородской области было перехвачено 49 БПЛА над Брянской областью и один — над Смоленской.

Ключевые разведки мира должны владеть реальной информацией: Зеленский о российском фейке относительно атаки на резиденцию путина.29.12.25, 20:30 • 1762 просмотра

Напомним

Ранее сергей лавров заявил о том, что "в ночь с 28 на 29 декабря" был сбит 91 беспилотник, который атаковал резиденцию путина. Но по данным минобороны рф ночью (до 7 утра) было сбито лишь 89, причем на всей территории россии.

Трамп о якобы атаке на резиденцию президента рф: путин мне сказал, что на него напали29.12.25, 21:09 • 1698 просмотров

Кроме того, ушаков после разговора путина и Трампа также заявил, что беспилотники атаковали резиденцию ночью — "фактически сразу после" окончания переговоров американского и украинского президентов (они завершились до 2 часов ночи по москве).

Антонина Туманова

Война в УкраинеНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Брянская область
Дональд Трамп