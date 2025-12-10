Дефицит внешней торговли вырос наполовину: с кем и чем торгует Украина

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-ноябре этого года составил 38,6 млрд долл., что на 52,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы, передает УНН.

Детали

За 11 месяцев 2025 года товарооборот Украины достиг $112,2 млрд. В течение января-ноября 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $75,4 млрд, а экспортировали – на $36,8 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $57,6 млрд, или 76% общих объемов импортированных товаров.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:

Китай — $17 млрд;

Польша — $7,1 млрд;

Германия — $5,9 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в:

Польшу — на $4,6 млрд;

Турцию — на $2,5 млрд;

Германию — на $2,2 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-ноябре 2025 года товаров 67% составляли следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $30,2 млрд;

продукция химической промышленности — $11,4 млрд;

топливно-энергетические — $9,4 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $20,4 млрд;

металлы и изделия из них — $4,3 млрд;

машины, оборудование и транспорт — $3,4 млрд.

