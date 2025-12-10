Дефицит внешней торговли вырос наполовину: с кем и чем торгует Украина
Киев • УНН
Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-ноябрь 2025 года достиг $38,6 млрд, что на 52,6% больше, чем в прошлом году. Импорт составил $75,4 млрд, экспорт – $36,8 млрд, товарооборот – $112,2 млрд.
Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-ноябре этого года составил 38,6 млрд долл., что на 52,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы, передает УНН.
Детали
За 11 месяцев 2025 года товарооборот Украины достиг $112,2 млрд. В течение января-ноября 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $75,4 млрд, а экспортировали – на $36,8 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $57,6 млрд, или 76% общих объемов импортированных товаров.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
- Китай — $17 млрд;
- Польша — $7,1 млрд;
- Германия — $5,9 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу — на $4,6 млрд;
- Турцию — на $2,5 млрд;
- Германию — на $2,2 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-ноябре 2025 года товаров 67% составляли следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $30,2 млрд;
- продукция химической промышленности — $11,4 млрд;
- топливно-энергетические — $9,4 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $20,4 млрд;
- металлы и изделия из них — $4,3 млрд;
- машины, оборудование и транспорт — $3,4 млрд.
