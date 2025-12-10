Дефицит внешней торговли вырос наполовину: с кем и чем торгует Украина

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Эксклюзив
13:11 • 866 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 2142 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 7186 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 9656 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 17021 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 15531 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 26697 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 41420 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 40834 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 31816 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1м/с
84%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 29872 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP07:35 • 18476 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo07:53 • 16600 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto08:37 • 7368 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto09:17 • 11184 просмотра
публикации
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 17021 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 29910 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 67031 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 51366 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 68291 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Кир Стармер
Андрюс Кубилиус
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 1070 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 1416 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 3858 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo07:53 • 16623 просмотра
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 19117 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
The New York Times
Ракетный комплекс "Тор

Дефицит внешней торговли вырос наполовину: с кем и чем торгует Украина

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-ноябрь 2025 года достиг $38,6 млрд, что на 52,6% больше, чем в прошлом году. Импорт составил $75,4 млрд, экспорт – $36,8 млрд, товарооборот – $112,2 млрд.

Дефицит внешней торговли вырос наполовину: с кем и чем торгует Украина

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-ноябре этого года составил 38,6 млрд долл., что на 52,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы, передает УНН.

Детали

За 11 месяцев 2025 года товарооборот Украины достиг $112,2 млрд. В течение января-ноября 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $75,4 млрд, а экспортировали – на $36,8 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $57,6 млрд, или 76% общих объемов импортированных товаров.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:

  • Китай — $17 млрд;
    • Польша — $7,1 млрд;
      • Германия — $5,9 млрд.

        Экспортировали из Украины больше всего в:

        • Польшу — на $4,6 млрд;
          • Турцию — на $2,5 млрд;
            • Германию — на $2,2 млрд.

              В общих объемах ввезенных в январе-ноябре 2025 года товаров 67% составляли следующие категории товаров:

              • машины, оборудование и транспорт — $30,2 млрд;
                • продукция химической промышленности — $11,4 млрд;
                  • топливно-энергетические — $9,4 млрд.

                    В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

                    • продовольственные товары — $20,4 млрд;
                      • металлы и изделия из них — $4,3 млрд;
                        • машины, оборудование и транспорт — $3,4 млрд.

                          Мировая торговля вырастет на 7% и превысит рекордные 35 триллионов долларов, прогнозирует агентство ООН09.12.25, 20:49 • 3268 просмотров

                          Юлия Шрамко

                          Экономика
                          Техника
                          Государственный бюджет
                          Энергетика
                          Государственная таможенная служба Украины
                          Германия
                          Китай
                          Турция
                          Украина
                          Польша