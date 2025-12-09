Мировая торговля вырастет на 7% и превысит рекордные 35 триллионов долларов, прогнозирует агентство ООН
Агентство ООН по торговле и развитию прогнозирует рост мировой торговли на 7% в этом году, что превысит 35 триллионов долларов. Расширение торговли продолжается, несмотря на глобальные проблемы и геополитическую напряженность.
Мировая торговля в этом году вырастет примерно на 7% и имеет все шансы превысить рекордные 35 триллионов долларов. Об этом сообщило во вторник Агентство ООН по торговле и развитию, пишет УНН.
Согласно данным агентства, расширение мировой торговли продолжается, несмотря на ряд глобальных проблем.
Новые данные подтверждают, что торговля продолжала расширяться на протяжении второй половины 2025 года, даже несмотря на геополитическую напряженность, более высокие издержки и неравномерный мировой спрос, замедлившие темпы роста
