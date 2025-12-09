Мировая торговля вырастет на 7% и превысит рекордные 35 триллионов долларов, прогнозирует агентство ООН

49.020.03
ukenru
18:20 • 3178 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
15:34 • 18077 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 21683 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 20154 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 27288 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 47690 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 28609 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 30959 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 40990 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 34568 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
Эксклюзивы
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску9 декабря, 09:24 • 21082 просмотра
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно9 декабря, 09:55 • 24104 просмотра
Отрицал агрессию рф и называл войну "сво": дело бывшего телеведущего Назарова направлено в суд9 декабря, 11:19 • 12373 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 23353 просмотра
Зеленский ответил на призыв Трампа относительно выборов в Украине14:57 • 6876 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба15:34 • 18048 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 23598 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 47676 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 17251 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 62488 просмотра
УНН Lite
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам16:25 • 2760 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 25140 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 27451 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 64013 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 69550 просмотра
Мировая торговля вырастет на 7% и превысит рекордные 35 триллионов долларов, прогнозирует агентство ООН

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Агентство ООН по торговле и развитию прогнозирует рост мировой торговли на 7% в этом году, что превысит 35 триллионов долларов. Расширение торговли продолжается, несмотря на глобальные проблемы и геополитическую напряженность.

Мировая торговля вырастет на 7% и превысит рекордные 35 триллионов долларов, прогнозирует агентство ООН

Мировая торговля в этом году вырастет примерно на 7% и имеет все шансы превысить рекордные 35 триллионов долларов. Об этом сообщило во вторник Агентство ООН по торговле и развитию, пишет УНН.

Детали

Согласно данным агентства, расширение мировой торговли продолжается, несмотря на ряд глобальных проблем.

Новые данные подтверждают, что торговля продолжала расширяться на протяжении второй половины 2025 года, даже несмотря на геополитическую напряженность, более высокие издержки и неравномерный мировой спрос, замедлившие темпы роста

– сообщило агентство.

Средняя зарплата в Украине выросла на 2,7% за месяц: где платят больше всего29.10.25, 13:59 • 3392 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Украина