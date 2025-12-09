Мировая торговля вырастет на 7% и превысит рекордные 35 триллионов долларов, прогнозирует агентство ООН

Мировая торговля в этом году вырастет примерно на 7% и имеет все шансы превысить рекордные 35 триллионов долларов. Об этом сообщило во вторник Агентство ООН по торговле и развитию, пишет УНН.

Детали

Согласно данным агентства, расширение мировой торговли продолжается, несмотря на ряд глобальных проблем.

Новые данные подтверждают, что торговля продолжала расширяться на протяжении второй половины 2025 года, даже несмотря на геополитическую напряженность, более высокие издержки и неравномерный мировой спрос, замедлившие темпы роста – сообщило агентство.

