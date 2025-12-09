Світова торгівля зросте на 7% і перевищить рекордні 35 трильйонів доларів, прогнозує агентство ООН

Світова торгівля цього року зросте приблизно на 7% і має всі шанси перевищити рекордні 35 трильйонів доларів. Про це повідомило у вівторок Агентство ООН з торгівлі та розвитку, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними агентства, розширення світової торгівлі продовжується, попри низку глобальних проблем.

Нові дані підтверджують, що торгівля продовжувала розширюватися протягом другої половини 2025 року, навіть попри геополітичну напруженість, вищі витрати та нерівномірний світовий попит, що уповільнили темпи зростання – повідомило агентство.

