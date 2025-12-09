Світова торгівля зросте на 7% і перевищить рекордні 35 трильйонів доларів, прогнозує агентство ООН

49.020.03
ukenru
18:20 • 2356 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
15:34 • 16947 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 20753 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 19599 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 26835 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 33324 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 47287 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 28542 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 30904 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 40939 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.6м/с
91%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську9 грудня, 09:24 • 20823 перегляди
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо9 грудня, 09:55 • 23720 перегляди
Заперечував агресію рф та називав війну "сво": справу колишнього телеведучого Назарова направили до суду9 грудня, 11:19 • 12074 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 22854 перегляди
Зеленський відповів на заклик Трампа щодо виборів в Україні14:57 • 6310 перегляди
Публікації
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба15:34 • 16946 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 23024 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 33324 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 47286 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 62261 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джорджа Мелоні
Джо Байден
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Європа
Франція
Реклама
УНН Lite
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят16:25 • 2602 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 24962 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 27375 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 63946 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 69487 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Опалення

Світова торгівля зросте на 7% і перевищить рекордні 35 трильйонів доларів, прогнозує агентство ООН

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Агентство ООН з торгівлі та розвитку прогнозує зростання світової торгівлі на 7% цього року, що перевищить 35 трильйонів доларів. Розширення торгівлі продовжується попри глобальні проблеми та геополітичну напруженість.

Світова торгівля зросте на 7% і перевищить рекордні 35 трильйонів доларів, прогнозує агентство ООН

Світова торгівля цього року зросте приблизно на 7% і має всі шанси перевищити рекордні 35 трильйонів доларів. Про це повідомило у вівторок Агентство ООН з торгівлі та розвитку, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними агентства, розширення світової торгівлі продовжується, попри низку глобальних проблем. 

Нові дані підтверджують, що торгівля продовжувала розширюватися протягом другої половини 2025 року, навіть попри геополітичну напруженість, вищі витрати та нерівномірний світовий попит, що уповільнили темпи зростання 

– повідомило агентство. 

Середня зарплата в Україні зросла на 2,7% за місяць: де платять найбільше29.10.25, 13:59 • 3392 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Україна