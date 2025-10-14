$41.610.01
Трамп раскритиковал обложку Time из-за "худшей в истории фотографии"

Киев • УНН

 • 1814 просмотра

Дональд Трамп выразил недовольство обложкой журнала Time, назвав свою фотографию "худшей в истории". На обложке также были заголовки об урегулировании войны в Газе.

Трамп раскритиковал обложку Time из-за "худшей в истории фотографии"

Президент США Дональд Трамп пожаловался на журнал Time из-за публикации его фотографии на обложке. Он назвал ее "худшей в истории фотографией", сообщает УНН со ссылкой на публикацию Трампа в Truth Social.

Детали

Журнал Time опубликовал выпуск, на обложку которого поместил фотографию Трампа, а также вынес на первую полосу заголовки трех статей по урегулированию войны в Газе: "Его триумф", "Лидер, в котором нуждался Израиль" и "Как Газа исцеляется".

Живые израильские заложники, удерживаемые в Газе, были освобождены в рамках первого этапа мирного плана Дональда Трампа, параллельно с освобождением палестинских заключенных. Соглашение может стать определяющим достижением второго срока Трампа и может ознаменовать стратегический поворотный момент для Ближнего Востока

- говорится в публикации на странице в соцсети «Х».

В ответ Трамп резко раскритиковал редакцию за фото.

Журнал Time написал обо мне довольно неплохую статью, но фотография, пожалуй, худшая за всю историю. Они "убрали" мои волосы, а потом появилось что-то, что выглядело как плавающая корона, но чрезвычайно маленькая. Очень странно! Я никогда не любил фотографироваться под углом снизу, но это очень плохая фотография, и ее стоит отозвать. Что они делают и почему?

- написал он.

Напомним

Президент США Дональд Трамп в Шарм-эль-Шейхе подписал мирное соглашение для Сектора Газа. Он назвал его историческим и таким, что предотвратит Третью мировую войну.

Евгений Устименко

