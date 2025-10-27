Журнал Time изменил обложку с Трампом после критики президента

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
14:34 • 7760 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 11479 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 23456 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 22124 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 27801 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 37060 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 40164 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36305 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34288 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28057 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1м/с
67%
740мм
Популярные новости
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto27 октября, 06:18 • 35493 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT27 октября, 07:25 • 39378 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 36939 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 25488 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 16487 просмотра
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 13286 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 23465 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 90664 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 112026 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 128173 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 16514 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 25513 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 36962 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 57871 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 79855 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Time (журнал)
Золото
ТикТок

Журнал Time изменил обложку с Трампом после критики президента

Киев • УНН

 • 1502 просмотра

Журнал Time изменил портрет президента США Дональда Трампа на обложке одного из номеров после его критики. Теперь глава Белого дома изображен анфас, тогда как раньше он смотрел вверх на фоне неба с подписью "Его триумф".

Журнал Time изменил обложку с Трампом после критики президента

Журнал Time изменил портрет президента США Дональда Трампа на обложке одного из номеров после критики американского лидера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Time.

Детали

Теперь глава Белого дома изображен анфас. На изначально представленном изображении президент США смотрел вверх на фоне неба с подписью "Его триумф".

В то же время сам Трамп пока не комментировал новую обложку журнала.

Дополнительно

Как сообщает Daily Beast, обложка журнала TIME с президентом Дональдом Трампом обязана своим существованием одному из самых страшных портретов 20 века. Речь идет о фото Арнольда Ньюмана 1963 года, на которой изображен Альфред Крупп, немецкий промышленник и осужденный нацистский военный преступник.

Этот портрет, опубликованный Newsweek, давно считается одним из самых психологически заряженных изображений, когда-либо созданных для еженедельного новостного журнала.

Напомним

Журнал Time опубликовал выпуск, на обложку которого поместил фотографию Трампа, а также вынес на первую полосу заголовки трех статей по урегулированию войны в Газе: "Его триумф", "Лидер, в котором нуждался Израиль" и "Как Газа исцеляется".

Президент США Дональд Трамп пожаловался на журнал Time из-за публикации его фотографии на обложке. Он назвал ее "худшей в истории фотографией".

Также УНН сообщал, что Дональд Трамп в Шарм-эль-Шейхе подписал мирное соглашение для Сектора Газа. Он назвал его историческим и таким, что предотвратит Третью мировую войну.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости МираМультимедиа
Выборы в США
Time (журнал)
Дональд Трамп
Сектор Газа