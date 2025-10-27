Журнал Time изменил обложку с Трампом после критики президента
Киев • УНН
Журнал Time изменил портрет президента США Дональда Трампа на обложке одного из номеров после его критики. Теперь глава Белого дома изображен анфас, тогда как раньше он смотрел вверх на фоне неба с подписью "Его триумф".
Детали
Теперь глава Белого дома изображен анфас. На изначально представленном изображении президент США смотрел вверх на фоне неба с подписью "Его триумф".
В то же время сам Трамп пока не комментировал новую обложку журнала.
Дополнительно
Как сообщает Daily Beast, обложка журнала TIME с президентом Дональдом Трампом обязана своим существованием одному из самых страшных портретов 20 века. Речь идет о фото Арнольда Ньюмана 1963 года, на которой изображен Альфред Крупп, немецкий промышленник и осужденный нацистский военный преступник.
Этот портрет, опубликованный Newsweek, давно считается одним из самых психологически заряженных изображений, когда-либо созданных для еженедельного новостного журнала.
Напомним
Журнал Time опубликовал выпуск, на обложку которого поместил фотографию Трампа, а также вынес на первую полосу заголовки трех статей по урегулированию войны в Газе: "Его триумф", "Лидер, в котором нуждался Израиль" и "Как Газа исцеляется".
Президент США Дональд Трамп пожаловался на журнал Time из-за публикации его фотографии на обложке. Он назвал ее "худшей в истории фотографией".
Также УНН сообщал, что Дональд Трамп в Шарм-эль-Шейхе подписал мирное соглашение для Сектора Газа. Он назвал его историческим и таким, что предотвратит Третью мировую войну.