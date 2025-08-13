Платформа штучного інтелекту Perplexity AI запропонувала купити Chrome за 29 млрд євро на тлі антимонопольного тиску на Google

Платформа штучного інтелекту Perplexity AI зробила несподівану пропозицію – придбати браузер Google Chrome за 29 мільярдів євро, тоді як технологічний гігант опинився під загрозою примусового продажу через антимонопольну справу у США. Про це пише УНН із посиланням на EuroNews.

Деталі

Perplexity AI, одна з провідних платформ штучного інтелекту разом із ChatGPT, Claude та Google Gemini, зробила небувалу пропозицію щодо придбання браузера Chrome, оскільки Google зіткнулася звинуваченнями в судах США у монополії на онлайн-пошук.

У листі до Сундара Пічаї, генерального директора Alphabet, материнської компанії Google, Perplexity запропонувала "34,5 мільярда доларів (29 мільярдів євро) готівкою за Chrome", повідомив Reuters.

Ця пропозиція особливо шокує, оскільки Perplexity коштує лише 18 мільярдів доларів (15,35 мільярда євро). Речник Perplexity підтвердив пропозицію "повністю за готівку".

Що таке Perplexity

Perplexity AI - платформа штучного інтелекту, яка надає відповіді розмовною та зрозумілою мовою, уникаючи традиційних списків посилань, сформованих за SEO, як у Google чи Bing. На відміну від ChatGPT або Gemini, сервіс працює з "живим" пошуком, а не зі статичними копіями інтернету.

У серпні Truth Social - соцмережа Дональда Трампа - почала бета-тест інтеграції Perplexity AI у власну систему Truth Search AI. Компанія наголошує, що лише надає технологію та не впливає на редакційну політику Truth Search.

Антимонопольна справа

Компанія з’явилася у центрі уваги на тлі антимонопольної справи "США проти Google LLC". У серпні 2024 року федеральний суд визнав, що Google незаконно утримував монополію на ринку пошукових систем, витрачаючи мільярди доларів на забезпечення статусу пошуку за замовчуванням у Safari та на Android. Це створювало замкнуту систему: більше користувачів-більше даних-кращі алгоритми-ще більше користувачів.

Міністерство юстиції США пропонує радикальні зміни - продаж браузера Chrome, відмову від угод про пошук за замовчуванням та обов’язковий обмін даними з конкурентами. Спроба Google заблокувати ці вимоги була відхилена, і фінальні слухання у справі заплановані на 2025 рік. Саме в цьому контексті Perplexity AI зробила готівкову пропозицію на 29 млрд євро за Chrome.

Гендиректор Perplexity Аравінд Срінівас у квітневому інтерв’ю TIME назвав Google "головним конкурентом" і заявив, що рекламна бізнес-модель пошуковика заважає впровадженню ШІ-відповідей. Інвесторами Perplexity є, зокрема, засновник Amazon Джефф Безос, а технічну інфраструктуру компанії забезпечує Microsoft Azure. Хоча компанія залучила кілька неназваних джерел фінансування для угоди з Chrome, офіційних підтверджень участі Безоса чи Microsoft немає.

Раніше УНН писав, що компанія OpenAI зацікавлена у придбанні браузера Chrome, якщо суд зобов'яже Google продати його в рамках антимонопольного розгляду. Інтеграція браузера дозволить створити зручний інтерфейс.