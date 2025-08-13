Платформа штучного інтелекту Perplexity AI запропонувала купити Chrome за 29 млрд євро на тлі антимонопольного тиску на Google

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Ексклюзив
14:07 • 36 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 2596 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
13:12 • 11511 перегляди
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ
Ексклюзив
12:02 • 17008 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 25251 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 48301 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 28977 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 49040 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 26153 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 58657 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.7м/с
37%
755мм
Популярнi новини
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 53826 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 33215 перегляди
Посол України відреагував на інцидент з українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві13 серпня, 06:57 • 14927 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo13 серпня, 07:26 • 39268 перегляди
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і УкраїноюVideo11:10 • 18931 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
09:48 • 48300 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:39 • 49039 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 58657 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 73157 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 48045 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Аляска
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу12:40 • 9462 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 33869 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 54476 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 26548 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 33969 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дія (сервіс)
Fox News
Brent
MIM-104 Patriot

Платформа штучного інтелекту Perplexity AI запропонувала купити Chrome за 29 млрд євро на тлі антимонопольного тиску на Google

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

Perplexity AI, платформа ШІ, запропонувала 29 мільярдів євро за браузер Google Chrome. Це сталося на тлі антимонопольної справи у США, яка може змусити Google продати Chrome.

Платформа штучного інтелекту Perplexity AI запропонувала купити Chrome за 29 млрд євро на тлі антимонопольного тиску на Google

Платформа штучного інтелекту Perplexity AI зробила несподівану пропозицію – придбати браузер Google Chrome за 29 мільярдів євро, тоді як технологічний гігант опинився під загрозою примусового продажу через антимонопольну справу у США. Про це пише УНН із посиланням на EuroNews.

Деталі

Perplexity AI, одна з провідних платформ штучного інтелекту разом із ChatGPT, Claude та Google Gemini, зробила небувалу пропозицію щодо придбання браузера Chrome, оскільки Google зіткнулася звинуваченнями в судах США у монополії на онлайн-пошук.

У листі до Сундара Пічаї, генерального директора Alphabet, материнської компанії Google, Perplexity запропонувала "34,5 мільярда доларів (29 мільярдів євро) готівкою за Chrome", повідомив Reuters.

Ця пропозиція особливо шокує, оскільки Perplexity коштує лише 18 мільярдів доларів (15,35 мільярда євро). Речник Perplexity підтвердив пропозицію "повністю за готівку".

Що таке Perplexity

Perplexity AI - платформа штучного інтелекту, яка надає відповіді розмовною та зрозумілою мовою, уникаючи традиційних списків посилань, сформованих за SEO, як у Google чи Bing. На відміну від ChatGPT або Gemini, сервіс працює з "живим" пошуком, а не зі статичними копіями інтернету.

У серпні Truth Social - соцмережа Дональда Трампа - почала бета-тест інтеграції Perplexity AI у власну систему Truth Search AI. Компанія наголошує, що лише надає технологію та не впливає на редакційну політику Truth Search.

Антимонопольна справа

Компанія з’явилася у центрі уваги на тлі антимонопольної справи "США проти Google LLC". У серпні 2024 року федеральний суд визнав, що Google незаконно утримував монополію на ринку пошукових систем, витрачаючи мільярди доларів на забезпечення статусу пошуку за замовчуванням у Safari та на Android. Це створювало замкнуту систему: більше користувачів-більше даних-кращі алгоритми-ще більше користувачів.

Міністерство юстиції США пропонує радикальні зміни - продаж браузера Chrome, відмову від угод про пошук за замовчуванням та обов’язковий обмін даними з конкурентами. Спроба Google заблокувати ці вимоги була відхилена, і фінальні слухання у справі заплановані на 2025 рік. Саме в цьому контексті Perplexity AI зробила готівкову пропозицію на 29 млрд євро за Chrome.

Гендиректор Perplexity Аравінд Срінівас у квітневому інтерв’ю TIME назвав Google "головним конкурентом" і заявив, що рекламна бізнес-модель пошуковика заважає впровадженню ШІ-відповідей. Інвесторами Perplexity є, зокрема, засновник Amazon Джефф Безос, а технічну інфраструктуру компанії забезпечує Microsoft Azure. Хоча компанія залучила кілька неназваних джерел фінансування для угоди з Chrome, офіційних підтверджень участі Безоса чи Microsoft немає.

Раніше УНН писав, що компанія OpenAI зацікавлена у придбанні браузера Chrome, якщо суд зобов'яже Google продати його в рамках антимонопольного розгляду. Інтеграція браузера дозволить створити зручний інтерфейс.

Альона Уткіна

Новини СвітуТехнології
Amazon
Сундар Пічаї
Alphabet
Truth Social
Міністерство юстиції США
OpenAI
ChatGPT
Time (журнал)
Reuters
Джефф Безос
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Google