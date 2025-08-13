$41.430.02
Платформа искусственного интеллекта Perplexity AI предложила купить Chrome за 29 млрд евро на фоне антимонопольного давления на Google

Киев • УНН

 • 932 просмотра

Perplexity AI, платформа ИИ, предложила 29 миллиардов евро за браузер Google Chrome. Это произошло на фоне антимонопольного дела в США, которое может вынудить Google продать Chrome.

Платформа искусственного интеллекта Perplexity AI предложила купить Chrome за 29 млрд евро на фоне антимонопольного давления на Google

Платформа искусственного интеллекта Perplexity AI сделала неожиданное предложение – приобрести браузер Google Chrome за 29 миллиардов евро, тогда как технологический гигант оказался под угрозой принудительной продажи из-за антимонопольного дела в США. Об этом пишет УНН со ссылкой на EuroNews.

Детали

Perplexity AI, одна из ведущих платформ искусственного интеллекта наряду с ChatGPT, Claude и Google Gemini, сделала небывалое предложение по приобретению браузера Chrome, поскольку Google столкнулась с обвинениями в судах США в монополии на онлайн-поиск.

В письме к Сундару Пичаи, генеральному директору Alphabet, материнской компании Google, Perplexity предложила "34,5 миллиарда долларов (29 миллиардов евро) наличными за Chrome", сообщил Reuters.

Это предложение особенно шокирует, поскольку Perplexity стоит всего 18 миллиардов долларов (15,35 миллиарда евро). Представитель Perplexity подтвердил предложение "полностью за наличные".

Что такое Perplexity

Perplexity AI - платформа искусственного интеллекта, которая предоставляет ответы на разговорном и понятном языке, избегая традиционных списков ссылок, сформированных по SEO, как в Google или Bing. В отличие от ChatGPT или Gemini, сервис работает с "живым" поиском, а не со статическими копиями интернета.

В августе Truth Social - соцсеть Дональда Трампа - начала бета-тест интеграции Perplexity AI в собственную систему Truth Search AI. Компания отмечает, что только предоставляет технологию и не влияет на редакционную политику Truth Search.

Антимонопольное дело

Компания появилась в центре внимания на фоне антимонопольного дела "США против Google LLC". В августе 2024 года федеральный суд признал, что Google незаконно удерживал монополию на рынке поисковых систем, тратя миллиарды долларов на обеспечение статуса поиска по умолчанию в Safari и на Android. Это создавало замкнутую систему: больше пользователей - больше данных - лучшие алгоритмы - еще больше пользователей.

Министерство юстиции США предлагает радикальные изменения - продажу браузера Chrome, отказ от соглашений о поиске по умолчанию и обязательный обмен данными с конкурентами. Попытка Google заблокировать эти требования была отклонена, и финальные слушания по делу запланированы на 2025 год. Именно в этом контексте Perplexity AI сделала наличное предложение на 29 млрд евро за Chrome.

Гендиректор Perplexity Аравинд Сринивас в апрельском интервью TIME назвал Google "главным конкурентом" и заявил, что рекламная бизнес-модель поисковика мешает внедрению ИИ-ответов. Инвесторами Perplexity являются, в частности, основатель Amazon Джефф Безос, а техническую инфраструктуру компании обеспечивает Microsoft Azure. Хотя компания привлекла несколько неназванных источников финансирования для сделки с Chrome, официальных подтверждений участия Безоса или Microsoft нет.

Ранее УНН писал, что компания OpenAI заинтересована в приобретении браузера Chrome, если суд обяжет Google продать его в рамках антимонопольного разбирательства. Интеграция браузера позволит создать удобный интерфейс.

Алена Уткина

