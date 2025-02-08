Трамп відреагував на обкладинку Time з Маском у президентському кріслі

Президент США Дональд Трамп відреагував на критику Ілона Маска журналом Time, який помістив мільярдера на обкладинку свого журналу, де він зображений за столом в Овальному кабінеті на тлі прапора США та президентського штандарту. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Деталі

Трампа попросили прокоментувати обкладинку видання Time, на яку журнал помістив Ілона Маска у кріслі президента США. Президент відповів: "Журнал Time все ще працює? Я навіть не знав цього".

При цьому видання зауважує, що навряд чи Трамп не знав, чи журнал Time ще працює. Зрештою, його власне обличчя було на обкладинці лише два місяці тому, коли журнал визнав його "Людиною року".

При цьому вказано, що востаннє, коли він був президентом, вважалося, що обкладинка Time у 2017 році з його радником Стівеном Бенноном у розквіті його повноважень - "Великий маніпулятор", як було написано - дратувала Трампа. Пізніше того ж року пан Беннон залишив Білий дім.

Як зазначається, ніхто не може сказати, чи журнал все ще так сильно впливає на Трампа, як тоді. Одне, однак, здається певним, а саме те, що Маск, здається, прагнув залишитися на "доброму боці" щодо Трампа. У п’ятницю вранці, через кілька годин після виходу нової обкладинки Time, Маск опублікував пост на платформі соціальних мереж, якою він володіє, щоб підлестити президенту, написавши: "Я люблю Дональда Трампа настільки, наскільки гетеросексуальний чоловік може любити іншого чоловіка".

Напередодні Трамп похвалив групу, що працює під керівництвом Маска в межах Департаменту ефективності уряду, який уже організував масштабні звільнення держслужбовців. Зокрема, було скорочено майже 10 000 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке займається зовнішньою допомогою.

"Я дуже пишаюся роботою цієї групи молодих, але дуже розумних людей", - казав Трамп.

Доповнення

Зображення мільярдера Ілона Маска з'явилось на обкладинці нового номера журналу Time. Бізнесмен сидить за столом в Овальному кабінеті на фоні прапору США та президентського прапору.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск займеться скороченням видатків у Пентагоні. Маск вже керує групою в Департаменті ефективності уряду, яка провела масштабні звільнення в USAID.

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс разом із генеральними прокурорами з 18 інших штатів подали в п'ятницю позов проти адміністрації президента Дональда Трампа, щоб заблокувати Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска доступ до персональних даних, що зберігаються у Міністерстві фінансів США.