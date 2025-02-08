Трамп доручив Ілону Маску скоротити витрати Пентагону

ukenru
Ексклюзив
09:17 • 7543 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 66711 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 114724 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 148823 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 206838 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 167787 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150100 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124503 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109639 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103709 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 113677 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 116818 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 110424 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 115887 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 109854 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 166071 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 164751 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 297492 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 325555 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 260717 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 35551 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 40151 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 110424 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 90320 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 116894 перегляди
Актуальне
Трамп доручив Ілону Маску скоротити витрати Пентагону

Трамп доручив Ілону Маску скоротити витрати Пентагону

Київ • УНН

 • 35232 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск займеться скороченням видатків у Пентагоні. Маск вже керує групою в Департаменті ефективності уряду, яка провела масштабні звільнення в USAID.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск найближчим часом зосередиться на скороченні витрат у Пентагоні. Про це інформує УНН з посиланням на видання The New York Times.

Деталі

За інформацією видання, в п'ятницю, 07 лютого, Президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск незабаром сконцентрується на скороченні видатків у Пентагоні - відомстві, що має мільярдні контракти зі SpaceX та іншими компаніями Маска.

Він займеться освітою дуже швидко, і він займеться військовою сферою. Військовою також

- повідомив Дональд Трамп журналістам під час пресконференції у Білому домі разом із прем'єр-міністром Японії Шигеру Ішібою.

Зазначається, що Президент США не висловив жодних занепокоєнь щодо потенційного конфлікту інтересів. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки значною мірою залежить від Маска, використовуючи його компанії для запуску більшості військових супутників. Лише торік його підприємства отримали близько $3 мільярдів у межах майже 100 різних контрактів з 17 федеральними агентствами.

Як пише Тhe New York Times, Дональд Трамп похвалил групу, що працює під керівництвом Маска в межах Департаменту ефективності уряду, який уже організував масштабні звільнення держслужбовців. Зокрема, було скорочено майже 10 000 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке займається зовнішньою допомогою.

Я дуже пишаюся роботою цієї групи молодих, але дуже розумних людей

- сказав Дональд Трамп.

"Вони виконують її за моїм наполяганням. Було б значно простіше цього не робити, але нам потрібно розібрати деякі речі, щоб виявити корупцію", - додав Глава Білого дому.

Нагадаємо

Кількість злиттів і поглинань у США впала на 30% до 873 угод у січні 2025 року - найнижчий показник з 2015 року. Експерти пов'язують це з нестабільною політикою нового президента та його планами щодо підвищення мит.

Трамп вводить нові санкції проти Міжнародного кримінального суду07.02.25, 02:21 • 31916 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
ahentstvo-ssha-z-mizhnarodnoho-rozvytkuАгентство США з міжнародного розвитку
spacexSpaceX
ministerstvo-oborony-sshaМіністерство оборони США
pentahonПентагон
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskІлон Маск
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами