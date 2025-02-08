Трамп доручив Ілону Маску скоротити витрати Пентагону

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск найближчим часом зосередиться на скороченні витрат у Пентагоні. Про це інформує УНН з посиланням на видання The New York Times.

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За інформацією видання, в п'ятницю, 07 лютого, Президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск незабаром сконцентрується на скороченні видатків у Пентагоні - відомстві, що має мільярдні контракти зі SpaceX та іншими компаніями Маска.

Він займеться освітою дуже швидко, і він займеться військовою сферою. Військовою також - повідомив Дональд Трамп журналістам під час пресконференції у Білому домі разом із прем'єр-міністром Японії Шигеру Ішібою.

Зазначається, що Президент США не висловив жодних занепокоєнь щодо потенційного конфлікту інтересів. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки значною мірою залежить від Маска, використовуючи його компанії для запуску більшості військових супутників. Лише торік його підприємства отримали близько $3 мільярдів у межах майже 100 різних контрактів з 17 федеральними агентствами.

Як пише Тhe New York Times, Дональд Трамп похвалил групу, що працює під керівництвом Маска в межах Департаменту ефективності уряду, який уже організував масштабні звільнення держслужбовців. Зокрема, було скорочено майже 10 000 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке займається зовнішньою допомогою.

Я дуже пишаюся роботою цієї групи молодих, але дуже розумних людей - сказав Дональд Трамп.

"Вони виконують її за моїм наполяганням. Було б значно простіше цього не робити, але нам потрібно розібрати деякі речі, щоб виявити корупцію", - додав Глава Білого дому.

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