Укладання угод Трампа на початку його президентства зазнало найгірших результатів через нестабільність політики - Financial Times

Укладання угод президентом США Дональдом Трампом на початку його президентства зазнало найгіршого результату за останні десять років. Це повʼязують з нестабільністю політики нового глави держави.

Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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У січні 2025 року загальна кількість злиттів і поглинань у США впала майже на 30% до 873 угод порівняно з минулим роком, що є найнижчим показником з 2015 року, згідно з даними LSEG. У доларовому вираженні активність угод впала на 18% у порівнянні з минулим роком.

Прихильники укладення угод заявили, що спад активності відображає занепокоєння з приводу економічної та торговельної політики нового президента США, яке дещо зменшило первісний ентузіазм Волл-стріт після його обрання в листопаді.

Це неймовірно нестабільно. Що б ви не думали про попередню політику адміністрації, вона забезпечувала стійке і передбачуване тло для ринків. На зміну цьому прийшла нестабільна політика, яка коливається між так званим сприятливим для бізнесу порядком денним і торговельними суперечками, ізоляціонізмом і загалом інфляційною політикою, що затьмарює перспективи процентних ставок