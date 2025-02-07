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Укладання угод Трампа на початку його президентства зазнало найгірших результатів через нестабільність політики - Financial Times

Київ • УНН

 • 33291 перегляди

Кількість злиттів і поглинань у США впала на 30% до 873 угод у січні 2025 року - найнижчий показник з 2015 року. Експерти пов'язують це з нестабільною політикою нового президента та його планами щодо підвищення мит.

Укладання угод президентом США Дональдом Трампом на початку його президентства зазнало найгіршого результату за останні десять років. Це повʼязують з нестабільністю політики нового глави держави.  

Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

 У січні 2025 року загальна кількість злиттів і поглинань у США впала майже на 30% до 873 угод порівняно з минулим роком, що є найнижчим показником з 2015 року, згідно з даними LSEG. У доларовому вираженні активність угод впала на 18% у порівнянні з минулим роком.

Прихильники укладення угод заявили, що спад активності відображає занепокоєння з приводу економічної та торговельної політики нового президента США, яке дещо зменшило первісний ентузіазм Волл-стріт після його обрання в листопаді.

Це неймовірно нестабільно. Що б ви не думали про попередню політику адміністрації, вона забезпечувала стійке і передбачуване тло для ринків. На зміну цьому прийшла нестабільна політика, яка коливається між так званим сприятливим для бізнесу порядком денним і торговельними суперечками, ізоляціонізмом і загалом інфляційною політикою, що затьмарює перспективи процентних ставок

- сказав Антоніо Вайс, досвідчений посередник і партнер у консалтинговій компанії SSW. 

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За словами партнера Sullivan & Cromwell, Френка Аквіла, побоювання з приводу можливих економічних потрясінь, викликаних планом Трампа запровадити високі мита для таких важливих торговельних партнерів, як Мексика і Канада, у поєднанні з побоюваннями, що популістська програма президента може загальмувати схвалення нових угод, також чинять тиск на короткострокові настрої.

Я як і раніше вважаю, що це буде успішний рік для злиттів і поглинань, але діловий ентузіазм крихкий і його легко похитнути

- сказав Аквіла.

За словами Джонатана Грея, президента приватної інвестиційної групи Blackstone, останнім часом сигнали, що надходили від посадовців Федеральної резервної системи, про те, що центральний банк США утримуватиме відсоткові ставки на вищому рівні впродовж тривалішого часу, також сприяли "певному уповільненню" злиттів і поглинань у четвертому кварталі.

Керуючий активами вартістю 1,1 трлн доларів США, як і раніше, очікує, що протягом 2025 року обсяги угод зростуть, оскільки деяка частина волатильності знизиться.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаПолітика
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