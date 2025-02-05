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ЄС може вдарити по технологічному сектору США через можливі мита Трампа

ЄС може вдарити по технологічному сектору США через можливі мита Трампа

Київ • УНН

 • 29779 перегляди

ЄС планує використати "інструмент проти примусу" у відповідь на можливі мита США на європейські товари. Брюссель може вдарити по технологічному сектору США та обмежити права на інтелектуальну власність.

Європейський Союз планує застосувати заходи у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп реалізує свої погрози щодо введення мит на продукцію з ЄС. Це може стати першим випадком застосування так званої "базуки" Брюсселем — інструменту, розробленого для реагування на тиск і примус в торговельних спорах, що може залучити до конфлікту не лише товари, а й сферу послуг.

Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє ЗМІ, Європейська комісія має намір використати свій "інструмент проти примусу" в потенційній суперечці з Вашингтоном, заявили два чиновники, обізнані про плани, що дасть змогу ЄС націлитися на сфери послуг США, такі як великі технологічні компанії.

Чиновник заявив, що "розглядаються всі варіанти", і вказав на ACI як на найжорсткішу з можливих відповідей, що не порушує міжнародного права.

Інструмент, розроблений під час першого терміну Трампа, який згодом використовували як стримувальний фактор проти Китаю, дає змогу виконавчому органу ЄС запроваджувати обмеження на торгівлю послугами, якщо він визначить, що країна використовує мита на товари для примусу до зміни політики.

Закон про взаємне визнання (ACI), який набув чинності 2023 року, деякі посадові особи ЄС охрестили його "базукою" , і він дає змогу блоку обирати з широкого спектра заходів у відповідь, як-от скасування захисту прав інтелектуальної власності або їхньої комерційної експлуатації, наприклад, завантаження програмного забезпечення та потокових сервісів. Він також дозволяє ЄС блокувати прямі іноземні інвестиції або обмежувати доступ на ринок для банківських, страхових та інших фінансових груп.

Також повідомляється, що попри те, що ЄС має досвід у питаннях регулювання тарифів на товари, він однаково може відмовитися від впливу суперечки на нові сфери, включно з послугами та правами інтелектуальної власності.

ЄС готовий рішуче відповісти на можливі тарифи США - фон дер Ляйєн 04.02.25, 12:59 • 30547 переглядiв

Лоран Сен-Мартен, міністр торгівлі Франції, заявив Financial Times, що, незважаючи на ACI, ЄС, можливо, знадобляться швидші заходи у відповідь.

Швидкість - одне з ключових питань, ми повинні бути готові швидше, ніж минулого разу. Ми повинні бути більш згуртованими і швидкими

- говорить міністр.

Нагадаємо

Раніше УНН вже писав, що ЄС прагне якнайшвидше вступити в діалог зі Сполученими Штатами, щоб запобігти введенню запланованих президентом США Дональдом Трампом мит. Зокрема, для цього очікується підтвердження призначення кандидатів Трампа на посаду міністра торгівлі фінансиста Говарда Лютніка і торгового представника США Джеймісона Гріра. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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