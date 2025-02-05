ЕС может ударить по технологическому сектору США из-за возможных пошлин Трампа

Европейский Союз планирует применить ответные меры, если президент США Дональд Трамп реализует свои угрозы о введении пошлин на продукцию из ЕС. Это может стать первым случаем применения так называемой «базуки» Брюсселем - инструмента, разработанного для реагирования на давление и принуждение в торговых спорах, что может вовлечь в конфликт не только товары, но и сферу услуг.

Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, Европейская комиссия намерена использовать свой «инструмент против принуждения» в потенциальном споре с Вашингтоном, заявили два чиновника, осведомленные о планах, что позволит ЕС нацелиться на сферы услуг США, такие как крупные технологические компании.

Чиновник заявил, что «рассматриваются все варианты», и указал на ACI как на самый жесткий из возможных ответов, не нарушающий международного права.

Инструмент, разработанный во время первого срока Трампа, который впоследствии использовался как сдерживающий фактор против Китая, позволяет исполнительному органу ЕС вводить ограничения на торговлю услугами, если он определит, что страна использует пошлины на товары для принуждения к изменению политики.

Закон о взаимном признании (ACI), который вступил в силу в 2023 году, некоторые должностные лица ЕС окрестили его «базукой», и он позволяет блоку выбирать из широкого спектра ответных мер, таких как отмена защиты прав интеллектуальной собственности или их коммерческой эксплуатации, например, загрузка программного обеспечения и потоковых сервисов. Он также позволяет ЕС блокировать прямые иностранные инвестиции или ограничивать доступ на рынок для банковских, страховых и других финансовых групп.

Также сообщается, что несмотря на то, что ЕС имеет опыт в вопросах регулирования тарифов на товары, он все равно может отказаться от влияния спора на новые сферы, включая услуги и права интеллектуальной собственности.

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Лоран Сен-Мартен, министр торговли Франции, заявил Financial Times, что, несмотря на ACI, ЕС, возможно, понадобятся более быстрые ответные меры.

Скорость - один из ключевых вопросов, мы должны быть готовы быстрее, чем в прошлый раз. Мы должны быть более сплоченными и быстрыми - говорит министр.

Напомним,

Ранее УНН уже писал, что ЕС стремится как можно быстрее вступить в диалог с Соединенными Штатами, чтобы предотвратить введение запланированных президентом США Дональдом Трампом пошлин. В частности, для этого ожидается подтверждение назначения кандидатов Трампа на должность министра торговли финансиста Говарда Лютника и торгового представителя США Джеймисона Грира.