Заключение сделок Трампа в начале его президентства получило худшие результаты из-за нестабильности политики - Financial Times

Заключение соглашений президентом США Дональдом Трампом в начале его президентства получило худший результат за последние десять лет. Это связывают с нестабильностью политики нового главы государства.

Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

В январе 2025 года общее количество слияний и поглощений в США упало почти на 30% до 873 сделок по сравнению с прошлым годом, что является самым низким показателем с 2015 года, согласно данным LSEG. В долларовом выражении активность сделок упала на 18% по сравнению с прошлым годом.

Сторонники заключения сделок заявили, что спад активности отражает беспокойство по поводу экономической и торговой политики нового президента США, которое несколько уменьшило первоначальный энтузиазм Уолл-стрит после его избрания в ноябре.

Это невероятно нестабильно. Что бы вы ни думали о предыдущей политике администрации, она обеспечивала устойчивый и предсказуемый фон для рынков. На смену этому пришла нестабильная политика, которая колеблется между так называемой благоприятной для бизнеса повесткой дня и торговыми спорами, изоляционизмом и в целом инфляционной политикой, омрачающей перспективы процентных ставок - сказал Антонио Вайс, опытный посредник и партнер в консалтинговой компании SSW.

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По словам партнера Sullivan& Cromwell, Фрэнка Аквила, опасения по поводу возможных экономических потрясений, вызванных планом Трампа ввести высокие пошлины для таких важных торговых партнеров, как Мексика и Канада, в сочетании с опасениями, что популистская программа президента может затормозить одобрение новых соглашений, также оказывают давление на краткосрочные настроения.

Я по-прежнему считаю, что это будет успешный год для слияний и поглощений, но деловой энтузиазм хрупок и его легко пошатнуть - сказал Аквила.

По словам Джонатана Грея, президента частной инвестиционной группы Blackstone, в последнее время сигналы, поступавшие от должностных лиц Федеральной резервной системы, о том, что центральный банк США будет удерживать процентные ставки на более высоком уровне в течение более длительного времени, также способствовали "определенному замедлению" слияний и поглощений в четвертом квартале.

Управляющий активами стоимостью 1,1 трлн долларов США по-прежнему ожидает, что в течение 2025 года объемы сделок вырастут, поскольку некоторая часть волатильности снизится.

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