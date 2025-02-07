Заключение сделок Трампа в начале его президентства получило худшие результаты из-за нестабильности политики - Financial Times
Киев • УНН
Количество слияний и поглощений в США упало на 30% до 873 сделок в январе 2025 года - самый низкий показатель с 2015 года. Эксперты связывают это с нестабильной политикой нового президента и его планами по повышению пошлин.
Заключение соглашений президентом США Дональдом Трампом в начале его президентства получило худший результат за последние десять лет. Это связывают с нестабильностью политики нового главы государства.
Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
В январе 2025 года общее количество слияний и поглощений в США упало почти на 30% до 873 сделок по сравнению с прошлым годом, что является самым низким показателем с 2015 года, согласно данным LSEG. В долларовом выражении активность сделок упала на 18% по сравнению с прошлым годом.
Сторонники заключения сделок заявили, что спад активности отражает беспокойство по поводу экономической и торговой политики нового президента США, которое несколько уменьшило первоначальный энтузиазм Уолл-стрит после его избрания в ноябре.
Это невероятно нестабильно. Что бы вы ни думали о предыдущей политике администрации, она обеспечивала устойчивый и предсказуемый фон для рынков. На смену этому пришла нестабильная политика, которая колеблется между так называемой благоприятной для бизнеса повесткой дня и торговыми спорами, изоляционизмом и в целом инфляционной политикой, омрачающей перспективы процентных ставок
ЕС может ударить по технологическому сектору США из-за возможных пошлин Трампа05.02.25, 17:41 • 28965 просмотров
По словам партнера Sullivan& Cromwell, Фрэнка Аквила, опасения по поводу возможных экономических потрясений, вызванных планом Трампа ввести высокие пошлины для таких важных торговых партнеров, как Мексика и Канада, в сочетании с опасениями, что популистская программа президента может затормозить одобрение новых соглашений, также оказывают давление на краткосрочные настроения.
Я по-прежнему считаю, что это будет успешный год для слияний и поглощений, но деловой энтузиазм хрупок и его легко пошатнуть
По словам Джонатана Грея, президента частной инвестиционной группы Blackstone, в последнее время сигналы, поступавшие от должностных лиц Федеральной резервной системы, о том, что центральный банк США будет удерживать процентные ставки на более высоком уровне в течение более длительного времени, также способствовали "определенному замедлению" слияний и поглощений в четвертом квартале.
Управляющий активами стоимостью 1,1 трлн долларов США по-прежнему ожидает, что в течение 2025 года объемы сделок вырастут, поскольку некоторая часть волатильности снизится.
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки04.02.25, 13:53 • 229567 просмотров