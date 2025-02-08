Трамп поручил Илону Маску сократить расходы Пентагона
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск займется сокращением расходов в Пентагоне. Маск уже руководит группой в Департаменте эффективности правительства, которая провела масштабные увольнения в USAID.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск в ближайшее время сосредоточится на сокращении расходов в Пентагоне. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The New York Times.
Детали
По информации издания, в пятницу, 07 февраля, Президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск вскоре сконцентрируется на сокращении расходов в Пентагоне - ведомстве, имеющем миллиардные контракты со SpaceX и другими компаниями Маска.
Он займется образованием очень быстро, и он займется военной сферой. Военной также
Отмечается, что Президент США не выразил никаких опасений относительно потенциального конфликта интересов. Министерство обороны Соединенных Штатов Америки в значительной степени зависит от Маска, используя его компании для запуска большинства военных спутников. Только в прошлом году его предприятия получили около $3 миллиардов в рамках почти 100 различных контрактов с 17 федеральными агентствами.
Как пишет Тһе New York Times, Дональд Трамп похвалил группу, работающую под руководством Маска в рамках Департамента эффективности правительства, который уже организовал масштабные увольнения госслужащих. В частности, было сокращено почти 10 000 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID), которое занимается внешней помощью.
Я очень горжусь работой этой группы молодых, но очень умных людей
"Они выполняют ее по моему настоянию. Было бы значительно проще этого не делать, но нам нужно разобрать некоторые вещи, чтобы выявить коррупцию", - добавил Глава Белого дома.
Напомним
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