Трамп поручил Илону Маску сократить расходы Пентагона

Президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск в ближайшее время сосредоточится на сокращении расходов в Пентагоне. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The New York Times.

Детали

По информации издания, в пятницу, 07 февраля, Президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск вскоре сконцентрируется на сокращении расходов в Пентагоне - ведомстве, имеющем миллиардные контракты со SpaceX и другими компаниями Маска.

Он займется образованием очень быстро, и он займется военной сферой. Военной также - сообщил Дональд Трамп журналистам во время пресс-конференции в Белом доме вместе с премьер-министром Японии Шигеру Ишибой.

Отмечается, что Президент США не выразил никаких опасений относительно потенциального конфликта интересов. Министерство обороны Соединенных Штатов Америки в значительной степени зависит от Маска, используя его компании для запуска большинства военных спутников. Только в прошлом году его предприятия получили около $3 миллиардов в рамках почти 100 различных контрактов с 17 федеральными агентствами.

Как пишет Тһе New York Times, Дональд Трамп похвалил группу, работающую под руководством Маска в рамках Департамента эффективности правительства, который уже организовал масштабные увольнения госслужащих. В частности, было сокращено почти 10 000 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID), которое занимается внешней помощью.

Я очень горжусь работой этой группы молодых, но очень умных людей - сказал Дональд Трамп.

"Они выполняют ее по моему настоянию. Было бы значительно проще этого не делать, но нам нужно разобрать некоторые вещи, чтобы выявить коррупцию", - добавил Глава Белого дома.

Напомним

Количество слияний и поглощений в США упало на 30% до 873 сделок в январе 2025 года - самый низкий показатель с 2015 года. Эксперты связывают это с нестабильной политикой нового президента и его планами по повышению пошлин.

Трамп вводит новые санкции против Международного уголовного суда