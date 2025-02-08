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Актуальное
Трамп отреагировал на обложку Time с Маском в президентском кресле

Трамп отреагировал на обложку Time с Маском в президентском кресле

Киев  •  УНН

 • 6366 просмотра

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Дональд Трамп иронично прокомментировал появление Илона Маска на обложке Time в Овальном кабинете. Маск, который руководит правительственным департаментом, ответил комплиментом в адрес президента.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику Илона Маска журналом Time, который поместил миллиардера на обложку своего журнала, где он изображен за столом в Овальном кабинете на фоне флага США и президентского штандарта. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

Трампа попросили прокомментировать обложку издания Time, на которую журнал поместил Илона Маска в кресле президента США. Президент ответил: "Журнал Time все еще работает? Я даже не знал этого".

При этом издание отмечает, что вряд ли Трамп не знал, работает ли журнал Time еще. В конце концов, его собственное лицо было на обложке только два месяца назад, когда журнал признал его "Человеком года". 

При этом указано, что в последний раз, когда он был президентом, считалось, что обложка Time в 2017 году с его советником Стивеном Бэнноном в расцвете его полномочий - "Великий манипулятор", как было написано - раздражала Трампа. Позже в том же году господин Бэннон покинул Белый дом.

Как отмечается, никто не может сказать, влияет ли все еще так сильно журнал на Трампа, как тогда. Одно, однако, кажется определенным, а именно то, что Маск, кажется, стремился остаться на "доброй стороне" относительно Трампа. В пятницу утром, через несколько часов после выхода новой обложки Time, Маск опубликовал пост на платформе социальных сетей, которой он владеет, чтобы польстить президенту, написав: "Я люблю Дональда Трампа настолько, насколько гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину".  

Накануне Трамп похвалил группу, работающую под руководством Маска в рамках Департамента эффективности правительства, который уже организовал масштабные увольнения госслужащих. В частности, было сокращено почти 10 000 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID), которое занимается внешней помощью.

"Я очень горжусь работой этой группы молодых, но очень умных людей", - говорил Трамп.

Дополнение

Изображение миллиардера Илона Маска появилось на обложке нового номера журнала Time. Бизнесмен сидит за столом в Овальном кабинете на фоне флага США и президентского флага.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск займется сокращением расходов в Пентагоне. Маск уже руководит группой в Департаменте эффективности правительства, которая провела масштабные увольнения в USAID.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс вместе с генеральными прокурорами из 18 других штатов подали в пятницу иск против администрации президента Дональда Трампа, чтобы заблокировать Департаменту эффективности правительства (DOGE) Илона Маска доступ к персональным данным, хранящимся в Министерстве финансов США.

Павел Башинский

Павел Башинский

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