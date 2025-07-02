Бойова авіація на межі можливостей: що думають експерти про використання Мі-8 на війні в Україні

Гвинтокрили типу Мі-8 залишаються незамінними для української бойової авіації попри застарілу конструкцію. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив військовий експерт Олег Жданов. Водночас, за його словами, в України є потенціал для модернізації цих машин і навіть створення міжнародного хабу з їх обслуговування.

Мі-8, мабуть, найуніверсальніший гвинтокрил, який був за історію радянського союзу. Він - транспортно-бойовий. Взагалі-то він транспортний і повинен перевозити вантажі, в тому числі і живу силу, техніку, яка туди вміщається, озброєння і інші матеріальні засоби. А з іншого боку, в нього є підвіси, на які можна поставити некеровані реактивні снаряди, і він стає вже вертольотом вогневої підтримки. Підвісити на нього можна ПТУР - протитанкові ракетні комплекси - зазначив Жданов.

За його словами, зараз такі гвинтокрили працюють у режимі кабрування. "Тобто вони підлітають на мінімальній висоті до переднього краю, піднімають ніс, задирають його, і пускають некеровані реактивні снаряди дальністю до 5-8 кілометрів по позиції противника. Так що він (Мі-8 – ред.) універсальний, він може бути використаний як завгодно", - зазначив Жданов.

Військовий експерт додав, що модернізаційний потенціал вертольотів Мі-8 ще не вичерпаний, адже на їхній базі можна створювати командно-штабні пункти, платформи для радіоелектронної боротьби. Це можливо завдяки тому, що на базі цього вертольоту є система радіоелектронної боротьби для придушення засобів зв'язку і радіотехнічної розвідки противника.

Водночас експерт визнає: Мі-8 поступається сучасним бойовим гвинтокрилам своїми габаритами, що робить його легшою мішенню. "Мі-8 тільки по ширині в два рази ширші, ніж бойові вертольоти - вони вузенькі, вони мають легке бронювання, особливо нижні частини, днища, щоб його не дістала стрілецька зброя. А Мі-8, він як транспортник, коли створювався, то він такий, "пузатенький" трошки. І розмір його набагато більший. Хоча маневрові можливості і швидкісні можливості приблизно однакові", — наголосив Жданов.

Варто зауважити, що колишній американський пілот гвинтокрила UH-1Y Super Cobra, у коментарі виданню Business Insider, зауважив, що українські пілоти діють у вкрай складних умовах, використовуючи Мі-8 і Мі-24 на межі можливостей техніки.

"Виконувати атаки на таких гвинтокрилах на низькій висоті — дуже складно. Загрози набагато серйозніші, ніж з тими, з якими стикаються американські пілоти", — зазначив він.

Як писало видання TIME, Мі-8 відігравали вирішальну роль під час завдань з оборони Маріуполя у 2022 році. Зокрема, українські пілоти здійснили щонайменше сім польотів, під час яких доставляли боєприпаси, евакуювали поранених, і з оточеного міста. Частина гвинтокрилів була втрачена під час виконання завдань.

В аналітичному звіті Італійського інституту міжнародних справ зазначається, що війна в Україні підтвердила важливість використання вертольотів у бойових умовах та для покращення логістики.

"Україна вміло використовує наявні гвинтокрили для забезпечення фронту, але захист таких машин від високотехнологічних загроз залишається викликом", — йдеться у звіті італійських аналітиків.

Підсумовуючи можна констатувати, що Мі-8 — це "робоча конячка" української армії, яку не можна списувати з рахунків і умови, в яких літають українські пілоти з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну це ще раз довели. Універсальність, простота в обслуговуванні та наявна ремонтна база, яка дісталася Україні у спадок від радянського союзу, дозволяють продовжити їхню експлуатацію. Водночас ключовими залишаються питання модернізації гелікоптерів.

Нагадаємо

Командувач армійської авіації Збройних сил України полковник Павло Бардаков раніше зазначив, що Україна наразі не має можливості повністю відмовитися від використання радянської авіаційної техніки і надалі буде модернізувати її для підтримання бойових спроможностей, адже, попри постачання західних зразків, бойових задач не стає менше. За його словами, підтримання боєготовності авіаційної техніки включає пошук і закупівлю запчастин за кордоном, імпортозаміщення, виробництво деталей силами українських заводів та навіть "канібалізацію" - зняття окремих елементів з інших вертольотів. За словами Бардакова, головне - щоб техніка була справною й могла ефективно виконувати завдання.