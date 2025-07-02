Боевая авиация на пределе возможностей: что думают эксперты об использовании Ми-8 на войне в Украине

Вертолеты типа Ми-8 остаются незаменимыми для украинской боевой авиации, несмотря на устаревшую конструкцию. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал военный эксперт Олег Жданов. В то же время, по его словам, у Украины есть потенциал для модернизации этих машин и даже создания международного хаба по их обслуживанию.

Ми-8, пожалуй, самый универсальный вертолет, который был за историю советского союза. Он - транспортно-боевой. Вообще-то он транспортный и должен перевозить грузы, в том числе и живую силу, технику, которая туда вмещается, вооружение и другие материальные средства. А с другой стороны, у него есть подвесы, на которые можно поставить неуправляемые реактивные снаряды, и он становится уже вертолетом огневой поддержки. Подвесить на него можно ПТУР - противотанковые ракетные комплексы - отметил Жданов.

По его словам, сейчас такие вертолеты работают в режиме кабрирования. "То есть они подлетают на минимальной высоте к переднему краю, поднимают нос, задирают его, и пускают неуправляемые реактивные снаряды дальностью до 5-8 километров по позиции противника. Так что он (Ми-8 – ред.) универсален, он может быть использован как угодно", - отметил Жданов.

Военный эксперт добавил, что модернизационный потенциал вертолетов Ми-8 еще не исчерпан, ведь на их базе можно создавать командно-штабные пункты, платформы для радиоэлектронной борьбы. Это возможно благодаря тому, что на базе этого вертолета есть система радиоэлектронной борьбы для подавления средств связи и радиотехнической разведки противника.

В то же время эксперт признает: Ми-8 уступает современным боевым вертолетам своими габаритами, что делает его более легкой мишенью. "Ми-8 только по ширине в два раза шире, чем боевые вертолеты - они узенькие, они имеют легкое бронирование, особенно нижние части, днища, чтобы его не достало стрелковое оружие. А Ми-8, он как транспортник, когда создавался, то он такой, "пузатенький" немножко. И размер его намного больше. Хотя маневровые возможности и скоростные возможности примерно одинаковые", — подчеркнул Жданов.

Стоит заметить, что бывший американский пилот вертолета UH-1Y Super Cobra, в комментарии изданию Business Insider, заметил, что украинские пилоты действуют в крайне сложных условиях, используя Ми-8 и Ми-24 на пределе возможностей техники.

"Выполнять атаки на таких вертолетах на низкой высоте — очень сложно. Угрозы гораздо серьезнее, чем с теми, с которыми сталкиваются американские пилоты", — отметил он.

Как писало издание TIME, Ми-8 играли решающую роль во время задач по обороне Мариуполя в 2022 году. В частности, украинские пилоты совершили по меньшей мере семь полетов, во время которых доставляли боеприпасы, эвакуировали раненых, и из окруженного города. Часть вертолетов была потеряна во время выполнения задач.

В аналитическом отчете Итальянского института международных дел отмечается, что война в Украине подтвердила важность использования вертолетов в боевых условиях и для улучшения логистики.

"Украина умело использует имеющиеся вертолеты для обеспечения фронта, но защита таких машин от высокотехнологичных угроз остается вызовом", — говорится в отчете итальянских аналитиков.

Подытоживая можно констатировать, что Ми-8 — это "рабочая лошадка" украинской армии, которую нельзя списывать со счетов и условия, в которых летают украинские пилоты с начала полномасштабного вторжения россии в Украину это еще раз доказали. Универсальность, простота в обслуживании и имеющаяся ремонтная база, которая досталась Украине в наследство от советского союза, позволяют продолжить их эксплуатацию. В то же время ключевыми остаются вопросы модернизации вертолетов.

Напомним

Командующий армейской авиацией Вооруженных сил Украины полковник Павел Бардаков ранее отметил, что Украина сейчас не имеет возможности полностью отказаться от использования советской авиационной техники и в дальнейшем будет модернизировать ее для поддержания боевых способностей, ведь, несмотря на поставки западных образцов, боевых задач не становится меньше. По его словам, поддержание боеготовности авиационной техники включает поиск и закупку запчастей за рубежом, импортозамещение, производство деталей силами украинских заводов и даже "каннибализацию" - снятие отдельных элементов с других вертолетов. По словам Бардакова, главное - чтобы техника была исправной и могла эффективно выполнять задачи.