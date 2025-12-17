Світлина з Полтавщини увійшла до списку найкращих знімків 2025 року за версією National Geographic
Київ • УНН
Світлина Анастасії Тейлор-Лінд, зроблена на Полтавщині, визнана однією з найкращих у світі за версією National Geographic. Кадр під назвою "В обіймах родини" є частиною проєкту "5K From the Frontline".
Деталі
Ми обирали фотографії для списку з тисяч знімків, зроблених нашими фотографами по всьому світу. Сьогодні представляємо ті, які найбільше нас зворушили та надихнули
Світлина під назвою "В обіймах родини" зображує маленького Тимофія та його тітку Ольгу, які втекли з-під обстрілів у центральну Україну.
Кадр є частиною проєкту "5K From the Frontline", у межах якого фотографка документує життя родини Гриніків понад сім років.
Ви не завжди знаєте, з ким у вас виникне зв’язок. Він має ґрунтуватися на справжньому взаємному інтересі та взаємній довірі
Тейлор-Лінд зауважує, що "життя на передовій не завжди було схоже на війну. Зараз життя там переривається дуже драматичними, жорстокими й катастрофічними моментами".
Попри отриману у 2023 році травму під час обстрілу Краматорська, Анастасія продовжує знімати.
Коли ти подорожуєш світом як фотограф, більшість речей є поза твої контролем. Єдине, що я можу контролювати, – це встати вранці, взяти камеру і вийти знімати
