Світлина з Полтавщини увійшла до списку найкращих знімків 2025 року за версією National Geographic

Фотографія Анастасії Тейлор-Лінд, зроблена в Полтавській області, визнана однією з найкращих у світі за версією National Geographic. Видання обрало цей кадр серед тисяч робіт. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Ми обирали фотографії для списку з тисяч знімків, зроблених нашими фотографами по всьому світу. Сьогодні представляємо ті, які найбільше нас зворушили та надихнули – зазначили в National Geographic.

Світлина під назвою "В обіймах родини" зображує маленького Тимофія та його тітку Ольгу, які втекли з-під обстрілів у центральну Україну.

Кадр є частиною проєкту "5K From the Frontline", у межах якого фотографка документує життя родини Гриніків понад сім років.

Ви не завжди знаєте, з ким у вас виникне зв’язок. Він має ґрунтуватися на справжньому взаємному інтересі та взаємній довірі – пояснює авторка.

Тейлор-Лінд зауважує, що "життя на передовій не завжди було схоже на війну. Зараз життя там переривається дуже драматичними, жорстокими й катастрофічними моментами".

Попри отриману у 2023 році травму під час обстрілу Краматорська, Анастасія продовжує знімати.

Коли ти подорожуєш світом як фотограф, більшість речей є поза твої контролем. Єдине, що я можу контролювати, – це встати вранці, взяти камеру і вийти знімати – наголосила авторка фото.

