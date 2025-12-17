$42.180.06
Світлина з Полтавщини увійшла до списку найкращих знімків 2025 року за версією National Geographic

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Світлина Анастасії Тейлор-Лінд, зроблена на Полтавщині, визнана однією з найкращих у світі за версією National Geographic. Кадр під назвою "В обіймах родини" є частиною проєкту "5K From the Frontline".

Фотографія Анастасії Тейлор-Лінд, зроблена в Полтавській області, визнана однією з найкращих у світі за версією National Geographic. Видання обрало цей кадр серед тисяч робіт. Про це повідомляє УНН.

Деталі 

Ми обирали фотографії для списку з тисяч знімків, зроблених нашими фотографами по всьому світу. Сьогодні представляємо ті, які найбільше нас зворушили та надихнули 

– зазначили в National Geographic.

Світлина під назвою "В обіймах родини" зображує маленького Тимофія та його тітку Ольгу, які втекли з-під обстрілів у центральну Україну. 

Кадр є частиною проєкту "5K From the Frontline", у межах якого фотографка документує життя родини Гриніків понад сім років. 

Ви не завжди знаєте, з ким у вас виникне зв’язок. Він має ґрунтуватися на справжньому взаємному інтересі та взаємній довірі 

– пояснює авторка.

Тейлор-Лінд зауважує, що "життя на передовій не завжди було схоже на війну. Зараз життя там переривається дуже драматичними, жорстокими й катастрофічними моментами".

Український стілець "Gropius" визнано найкращим продуктом двох десятиліть за версією Interior Design15.12.25, 15:13 • 6991 перегляд

Попри отриману у 2023 році травму під час обстрілу Краматорська, Анастасія продовжує знімати. 

Коли ти подорожуєш світом як фотограф, більшість речей є поза твої контролем. Єдине, що я можу контролювати, – це встати вранці, взяти камеру і вийти знімати 

– наголосила авторка фото. 

Time обрав п’ять українських фото до топ-100 найвизначніших знімків 2025 року27.11.25, 21:42 • 4849 переглядiв

Степан Гафтко

