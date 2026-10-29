Журнал Life, натхненник "Таємного життя Волтера Мітті", знову відроджується

Обкладинка нового випуску. Джерело: Life

Культовий журнал Life, літописець Америки 20 століття, відомий своєю візуальною розповіддю, відроджується і повернеться наступного місяця в друкованому вигляді як щоквартальник, попри непрості умови ведення бізнесу. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

"Майже через два десятиліття після закриття останнього видання, журнал Life повертається до життя", - ідеться у публікації.

Культове видання, відоме своїм логотипом у вигляді червоної рамки та прихильністю до візуальної розповіді, почне видаватися знову наступного місяця у вигляді щоквартального друкованого видання. Він повертається на роздроблений медіаландшафт, який знаходиться в зовсім іншому світі в порівнянні з піком популярності видання в середині століття, до того, як інтернет, соціальні мережі та штучний інтелект перевернули бізнес-модель журнального видавництва.

Але Карлі Клос, модель і підприємець, яка підтримує проєкт через свою компанію Bedford Media, каже, що спадщина бренду заслуговує на відродження та адаптацію до 21-го століття. На додаток до веб-сайту та присутності у соціальних мережах, Life планує розширити свою діяльність, включивши до неї короткометражні відеоролики, документальні фільми та заходи.

"Що робило журнал Life особливим, так це його здатність зближувати світ, - сказала Клос. - І наша відповідальність - зберегти та захистити цю спадщину".

Історія журналу

Журнал Life був заснований в 1936 році Генрі Люсом, засновником журналів Time і Fortune. На обкладинці першого номера була чорно-біла фотографія Маргарет Бурк-Вайт, на якій зображено бетонну греблю Форт-Пек у Монтані в США, яка була частиною "Нового курсу" президента США Франкліна Д. Рузвельта. Номер миттєво розпродали.

Журнал Life, який став пам'ятником силі фотожурналістики, документував життя Америки середини XX століття, включаючи Другу світову війну, космічну гонку та рух за громадянські права. У ньому публікувалися роботи таких фотографів, як Роберт Капа, Альфред Ейзенштадт та Гордон Паркс, що призвело до появи таких незабутніх зображень, як, наприклад, моряк, який цілує жінку на Таймс-сквер у День перемоги над Японією у 1945 році, та портрети Мерілін Монро та Джеймса Діна. Журнал також першим опублікував повну повість Ернеста Хемінгуея "Старий і море" та доручив Норману Мейлеру висвітлити висадку на Місяць екіпажу "Аполлона-11" у 1969 році.

Тираж журналу досяг піку у 1960-х роках, перевищивши вісім мільйонів екземплярів. Але в міру того як популярність телебачення почала перевертати журнальну індустрію, компанія Time Inc. припинила випуск щотижневого журналу 1972 року. Його життя відновилося у 1978 році, цього разу у вигляді щомісячного журналу, і тривало до 2000 року, коли Time Inc. оголосила про припинення регулярної публікації.

Журнал зіграв свою роль у пригодницькому фільмі "Таємне життя Волтера Мітті" (2013), де головний герой - Волтер Мітті (у виконанні Бена Стіллера) - працює менеджером відділу фотонегативів у журналі Life.