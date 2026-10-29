Журнал Life, вдохновивший "Невероятную жизнь Уолтера Митти", вновь возрождается

Обложка нового выпуска. Источник: Life

Культовый журнал Life, летописец Америки XX века, известный своим визуальным повествованием, возрождается и вернётся в следующем месяце в печатном виде как ежеквартальное издание, несмотря на непростые условия ведения бизнеса. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

"Почти через два десятилетия после закрытия последнего издания журнал Life возвращается к жизни", — говорится в публикации.

Культовое издание, известное своим логотипом в виде красной рамки и приверженностью к визуальному повествованию, начнёт снова выходить в следующем месяце в виде ежеквартального печатного издания. Он возвращается в раздробленный медиаландшафт, который находится в совершенно ином мире по сравнению с пиком популярности издания в середине века — до того, как интернет, социальные сети и искусственный интеллект перевернули бизнес-модель журнального издательства.

Но Карли Клосс, модель и предприниматель, поддерживающая проект через свою компанию Bedford Media, говорит, что наследие бренда заслуживает возрождения и адаптации к XXI веку. В дополнение к веб-сайту и присутствию в социальных сетях Life планирует расширить свою деятельность, включив в неё короткометражные видеоролики, документальные фильмы и мероприятия.

"Что делало журнал Life особенным, так это его способность сближать мир, — сказала Клосс. — И наша ответственность — сохранить и защитить это наследие".

История журнала

Журнал Life был основан в 1936 году Генри Люсом, основателем журналов Time и Fortune. На обложке первого номера была чёрно-белая фотография Маргарет Бурк-Уайт, на которой изображена бетонная плотина Форт-Пек в Монтане, США, являвшаяся частью "Нового курса" президента США Франклина Д. Рузвельта. Номер мгновенно распродали.

Журнал Life, ставший памятником силе фотожурналистики, документировал жизнь Америки середины XX века, включая Вторую мировую войну, космическую гонку и движение за гражданские права. В нём публиковались работы таких фотографов, как Роберт Капа, Альфред Эйзенштадт и Гордон Паркс, что привело к появлению таких незабываемых изображений, как, например, моряк, целующий женщину на Таймс-сквер в День победы над Японией в 1945 году, а также портретов Мэрилин Монро и Джеймса Дина. Журнал также первым опубликовал полную повесть Эрнеста Хемингуэя "Старик и море" и поручил Норману Мейлеру освещать высадку на Луну экипажа "Аполлона-11" в 1969 году.

Тираж журнала достиг пика в 1960-х годах, превысив восемь миллионов экземпляров. Но по мере того как популярность телевидения начала переворачивать журнальную индустрию, компания Time Inc. прекратила выпуск еженедельного журнала в 1972 году. Его жизнь возобновилась в 1978 году, на этот раз в виде ежемесячного журнала, и продолжалась до 2000 года, когда Time Inc. объявила о прекращении регулярной публикации.

Журнал сыграл свою роль в приключенческом фильме "Невероятная жизнь Уолтера Митти" (2013), где главный герой - Уолтер Митти (в исполнении Бена Стиллера) - работает менеджером отдела фотонегативов в журнале Life.