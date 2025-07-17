Журнал TIME присвятив обкладинку українським діятм, яких незаконно вивезли до рф

Остання обкладинка журналу TIME присвячена українським дітям, яких незаконно вивезли до росії. Видання підкреслює, що підсилюються побоювання щодо того, що частина з них може ніколи не повернутися додому, пише УНН із посиланням на допис Time у X.

Остання обкладинка TIME: протягом останніх кількох місяців доля викрадених українських дітей була відкинута на край мирного процесу, що посилило побоювання по всій країні, що вони можуть ніколи не повернутися додому