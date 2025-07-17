Журнал TIME присвятив обкладинку українським діятм, яких незаконно вивезли до рф
Київ • УНН
Журнал TIME присвятив обкладинку українським дітям, незаконно вивезеним до росії, підкреслюючи побоювання щодо їхнього повернення. Президент Зеленський закликав партнерів допомогти повернути тисячі викрадених дітей.
Остання обкладинка журналу TIME присвячена українським дітям, яких незаконно вивезли до росії. Видання підкреслює, що підсилюються побоювання щодо того, що частина з них може ніколи не повернутися додому, пише УНН із посиланням на допис Time у X.
Остання обкладинка TIME: протягом останніх кількох місяців доля викрадених українських дітей була відкинута на край мирного процесу, що посилило побоювання по всій країні, що вони можуть ніколи не повернутися додому
Доповнення
Під час пресконференції в Римі Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів допомоги повернути тисячі українських дітей, яких викрала росія.