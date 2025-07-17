Журнал TIME посвятил обложку украинским детям, незаконно вывезенным в рф
Киев • УНН
Журнал TIME посвятил обложку украинским детям, незаконно вывезенным в россию, подчеркивая опасения по поводу их возвращения. Президент Зеленский призвал партнеров помочь вернуть тысячи похищенных детей.
Последняя обложка журнала TIME посвящена украинским детям, незаконно вывезенным в россию. Издание подчеркивает, что усиливаются опасения относительно того, что часть из них может никогда не вернуться домой, пишет УНН со ссылкой на сообщение Time в X.
Последняя обложка TIME: в течение последних нескольких месяцев судьба похищенных украинских детей была отброшена на край мирного процесса, что усилило опасения по всей стране, что они могут никогда не вернуться домой
Дополнение
Во время пресс-конференции в Риме Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров помочь вернуть тысячи украинских детей, похищенных россией.