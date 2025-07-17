Журнал TIME посвятил обложку украинским детям, незаконно вывезенным в рф

Последняя обложка журнала TIME посвящена украинским детям, незаконно вывезенным в россию. Издание подчеркивает, что усиливаются опасения относительно того, что часть из них может никогда не вернуться домой, пишет УНН со ссылкой на сообщение Time в X.

Последняя обложка TIME: в течение последних нескольких месяцев судьба похищенных украинских детей была отброшена на край мирного процесса, что усилило опасения по всей стране, что они могут никогда не вернуться домой