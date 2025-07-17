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Журнал TIME посвятил обложку украинским детям, незаконно вывезенным в рф

Киев • УНН

 • 1310 просмотра

Журнал TIME посвятил обложку украинским детям, незаконно вывезенным в россию, подчеркивая опасения по поводу их возвращения. Президент Зеленский призвал партнеров помочь вернуть тысячи похищенных детей.

Журнал TIME посвятил обложку украинским детям, незаконно вывезенным в рф

Последняя обложка журнала TIME посвящена украинским детям, незаконно вывезенным в россию. Издание подчеркивает, что усиливаются опасения относительно того, что часть из них может никогда не вернуться домой, пишет УНН со ссылкой на сообщение Time в X.

Последняя обложка TIME: в течение последних нескольких месяцев судьба похищенных украинских детей была отброшена на край мирного процесса, что усилило опасения по всей стране, что они могут никогда не вернуться домой 

- говорится в посте.

Дополнение

Во время пресс-конференции в Риме Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров помочь вернуть тысячи украинских детей, похищенных россией.

Алена Уткина

Алена Уткина

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