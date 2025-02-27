Соцмережа Х поширює фейк нібито від New York Post для дискредитації Зеленського - ЦПД
Київ • УНН
У соцмережі X поширюється фейкове відео від імені New York Post про виплату USAID 4 млн доларів журналу Time. Центр протидії дезінформації спростував інформацію про підкуп для визнання Зеленського "Людиною року".
Від імені американського видання New York Post у соцмережі Х поширюється фейкове відео з інформацією, спрямовану на дискредитацію президента Володимира Зеленського. Мова йде про те, що президента України за гроші нібито пропонують назвати "Людиною року".
Про це повідомив Центр протидії дезінформації, пише УНН.
Поширюється фейкове відео від імені американського видання New York Post про те, що USAID буцімто заплатило журналу Time 4 млн доларів, щоб назвати президента України Володимира Зеленського "Людиною року"
Ця інформація не відповідає дійсності, а відео відсутнє на офіційних ресурсах New York Post. ЦПД нагадує, що подібні вкиди створюються з метою дискредитації Зеленського на міжнародній арені, й закликає довіряти лише верифікованим джерелам інформації.
Нагадаємо
Раніше ЦПД повідомляв, що у мережі ширяться неправдиві повідомлення про можливість отримання грошової допомоги для населення через подання заявки на сайті Урядового контактного центру.
Ця інформація не відповідає дійсності, а достовірна про пільги й допомогу населенню міститься на ресурсах Міністерства соціальноі політики та на Порталі державних послуг.